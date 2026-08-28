59ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου «Ι. Β. Γουλανδρής»: Το ρίσκο έφερε την πρωτιά

Το υψηλό ρίσκο αναδείχθηκε… νικητής στην πρώτη ιστιοδρομία του 59ου Eurobank Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Άνδρου «Ι. Β. Γουλανδρής».

Το σκάφος «Carbonita» ρίσκαρε στην τακτική του και επέλεξε να περάσει από τη νότια πλευρά της «καπετάνισσας των Κυκλάδων» και πήρε την πρωτιά στην κούρσα Βουλιαγμένη – Άνδρος. Ο αγώνας διοργανώνεται από τον Ναυτικό Όμιλο Άνδρου και τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος.

Ο αγώνας άρχισε με το κλασικό βορειαδάκι της Βουλιαγμένης (15-20 μίλια), το οποίο οδήγησε τα ιστιοφόρα μέχρι και μετά τη Μακρόνησο. Στη συνέχεια, η ένταση μειώθηκε ενώ το κύμα παρέμεινε, κάτι που δυσκόλεψε τους ιστιοπλόους, οι οποίοι προσπάθησαν να φτάσουν όσο πιο κοντά στις παρακείμενες στεριές προκειμένου να αναζητήσουν αέρα.

Τα πρώτα σκάφη «έδεσαν» στο λιμάνι της Χώρας χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 21.00, ενώ οι αφίξεις ιστιοφόρων ολοκληρώθηκαν σήμερα το μεσημέρι, μετά τις 12.30. Την πρώτη θέση στην ιστιοδρομία κατέκτησε το «Carbonita» και ακολούθησε το «Ellinix Farr Away – Coral Odyssey - Perga» του Στέργου Λεονταρίδη και το «Velos Eurobank Private Banking» των ολυμπιονικών Τάκη Μάντη και Παύλου Καγιαλή.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την πρωτιά. Ρισκάραμε με την απόφασή μας να περάσουμε αποκάτω αλλά τελικά ανταμειφθήκαμε. Ο αγώνας είναι πολύ καλός με δυνατές συμμετοχές. Μας αρέσει η Άνδρος και πάντα περνάμε καλά σε αυτή τη διοργάνωση», δήλωσε ο κυβερνήτης του Εμμανουήλ Κονδύλης.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του 59ου Eurobank Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Άνδρου «Ι. Β. Γουλανδρής» περιλαμβάνει ακόμα δύο ιστιοδρομίες. Αύριο (11.00) θα πραγματοποιηθεί μία παράκτια όπου οι επισκέπτες στην Άνδρο θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν από τις ακτές τον αγώνα των καλύτερων αγωνιστικών σκαφών του ελληνικού στόλου ενώ η διοργάνωση, από αγωνιστικής πλευράς, θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με την κούρσα Χώρα – Δύσβατο. Στο πλαίσιο του αγώνα πραγματοποιούνται πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις με έντονο τοπικό χαρακτήρα που, όπως κάθε χρόνο, συγκεντρώνουν τα εύσημα από τους αγωνιζόμενους .

Η Ελλάδα έχει, διαχρονικά, συνδέσει την ιστορία, την ανάπτυξη και την εξωστρέφειά της με τη θάλασσα. Η Άνδρος, με τη μακραίωνη ναυτική της παράδοση, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εκφραστές αυτής της ταυτότητας και ο Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου «Ι.Β. Γουλανδρής» έναν θεσμό που την αναδεικνύει με συνέπεια και διεθνή προσανατολισμό. Η Eurobank, ως Naming Partner του Αγώνα, και το Group Private Banking, που συμμετέχει ως Χρυσός Χορηγός για ένατη συνεχή χρονιά, στηρίζουν διαχρονικά τη διοργάνωση και την περαιτέρω ανάπτυξη ενός θεσμού με ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική ιστιοπλοΐα και τη ναυτική παράδοση της χώρας. Η φετινή διοργάνωση συμπίπτει με την έναρξη του Generation Forward, της νέας πρωτοβουλίας του Group Private Banking που αναδεικνύει τη σημασία της διαγενεακής συνέχειας.

Η διοργάνωση πλαισιώνεται από ένα ισχυρό χορηγικό σχήμα, με συνεργάτες που στηρίζουν τη διαχρονική ανάπτυξη του θεσμού και συμβάλλουν στην ανάδειξη της διοργάνωσης και της ελληνικής ιστιοπλοΐας. Χρυσός χορηγός: Eurobank Private Banking. Αργυρός: Porsche. Χορηγοί: Leonidas Vrondissis, Von Poll Greece, Kir Gianni, L Papaphilippou & Co LLC, Kourtesis Wine Estate Andros, Μπύρα Νήσος, Alina & Leonidas Polemis. Υποστηρικτές: Explore Andros, Οικογένεια Βαφειά, Οικογένεια Σταματιάδη, Ζαχαροπλάστείο Δ. Κ. Λάσκαρη, Riva Rentals, Zarbis, Αndrop, Καΐρειος Βιβλιοθήκη, Ευ Άνδρος Λεμόνι, Symbeeosis, Κατερίνα Μωραΐτου – Μαρκιανού, Πανταζής Κατασκευαστική, Doculand, Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή. Ταξιδιωτικοί Χορηγοί: Golden Star Ferries, Fast Ferries. Χορηγοί Επικοινωνίας: ΣΚΑΪ, Ανδριακή Press, Asteras Radio, Εν Άνδρω, Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης Άνδρου, Εύανδρος Ετήσια Ελεύθερη Έκδοση Άνδρου, Andros Livadia.