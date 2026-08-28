Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος στον όμιλο ΣΚΑΪ

Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος αναλαμβάνει τη θέση του αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου στον ΣΚΑΪ, όπως ανακοίνωσε ο Όμιλος.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ:

«Ο ΣΚΑΪ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανάληψη της θέσης του αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου από τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο.

Με πολυετή εμπειρία σε κορυφαίες εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων η Google και η Procter & Gamble, ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος έχει αναλάβει σημαντικές θέσεις ευθύνης και έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ καλωσορίζει τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο και του εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».

Πηγή: skai.gr