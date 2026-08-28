Μητσοτάκης από Κοζάνη: «Μόνο η ΝΔ εγγυάται σταθερότητα» - Η δέσμευση για τον κατώτατο μισθό

Στα έργα που ολοκληρώθηκαν μέσα στη δεύτερη τετραετία της διακυβέρνησής του, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Παρασκευής (28/8) συνεχίζοντας την περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία και πιο συγκεκριμένα την Κοζάνη.

Ο πρωθυπουργός επιμένοντας στη σταθερή επαφή με τους πολίτες, αναφέρθηκε σε μια σχέση «αλήθειας - ευθύνης», σε έργα που ολοκληρώνονται με κύριο στόχο το μέρισμα της Ανάπτυξης να φτάσει σε όλη την κοινωνία, ενώ μίλησε για τη θωράκιση της οικονομίας. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης για προγράμματα και υποσχέσεις που δίνουν τα κόμματα και οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν:

«Η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και σταθερότητα και προκοπή - απέναντί μας είναι κόμματα που έχουν μια αποστολή να φύγει η ΝΔ και ο Μητσοτάκης - χωρίς σχέδιο, σαν να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με ένα μαγικό σχέδιο - οι πολίτες έχουν και μνήμη και κρίση και θα αναγνωρίσουν στη ΝΔ ότι μπορεί να κρατήσει το τιμόνι της χώρας σε πολύ δύσκολους γεωπολιτικούς καιρούς και να εγγυηθεί σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα ένα πολύ καλύτερο μέλλον», ανέφερε γύρω από την προεκλογική περίοδο που διανύουμε.

Και συνέχισε: «Σε μια εβδομάδα στη ΔΕΘ θα παρουσιάσω το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνηση για τον επόμενο χρόνο, αλλά και τον προγραμματισμό μέχρι το 2030. Η ΔΕΘ είναι μια ευκαιρία να κάνουμε έναν δίκαιο απολογισμό, τι πετύχαμε, πόσο συνεπείς ήμασταν στις δεσμεύσεις μας, αλλά και να μιλήσουμε για το μέλλον.

Για να βοηθήσουμε την κοινωνία πρέπει να πατάμε πάνω σε γερά θεμέλια - για να μπορέσουμε να δώσουμε τον πλούτο στους πολίτες πρέπει να τον δημιουργήσουμε - αυτή είναι η διαφορά μας με τα υπόλοιπα κόμματα. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη σε κάθε γωνιά της χώρας

Ήμασταν συνεπείς στο προεκλογικό μας πρόγραμμα».

Συνεχίζοντας τον απολογισμό της κυβερνητικής συνέπειας στο προεκλογικό πρόγραμμα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε χαρακτηριστικά: «Είχα υποσχεθεί το 2023 πως ο κατώτατος θα φτάσει τα 950 ευρώ. Σας το λέω με βεβαιότητα πως πριν τις εκλογές ο κατώτατος θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ».

Αναφερόμενος ειδικότερα στη Δυτική Μακεδονία είπε:

«Εγκαινιάστηκε το ολοκαίνουργιο νοσοκομείο από ευρωπαϊκούς πόρους, και από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα ανακαινίσουμε και το παλιό νοσοκομείο της πόλης, που είναι από τη δεκαετία του '50 με επένδυση ύψους 23 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα της Δίκαιης Μετάβασης. Και περιμένουμε σύντομα από τον Περιφερειάρχη το σχετικό διαγωνισμό για να ξεκινήσει άμεσα η χρηματοδότηση.

Φτιάξαμε πάνω από 150 Κέντρα Υγείας σε όλη τη χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ στο ''Μποδοσάκειο Νοσοκομείο'' στην Πτολεμαΐδα θα δημιουργηθεί κάτι πραγματικά καινοτόμο, μια νέα μονάδα ογκολογική μονάδα, ώστε οι καρκινοπαθείς της περιοχής να μην χρειάζεται να πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη ή και πιο μακριά για να αντιμετωπίσουν την ασθένεια αυτή.

Και να σημειωθεί ότι μόνο η Δυτική Μακεδονία έχει αυτό το προνόμιο να έχει το πρόγραμμα ''Δίκαιης Μετάβασης'' το οποίο δίνει στην πολιτεία και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαντικούς πόρους».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον Ε65, λέγοντας ότι έφτασε μέχρι τη Φλώρινα για να συνδεθεί ολόκληρη η Δυτική Μακεδονία.

Για τις θέσεις εργασίας ανέφερε: «Σήμερα κινούμαστε σε αυτό το δρόμο της δημιουργίας θέσεων εργασίας στη Δυτική Μακεδονία. Μόλις σήμερα επισκέφθηκε την εμβληματική νέα επένδυση κοντά στο εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο που έγινε το νέο θερμοκήπιο ντομάτας. Αυτή η επένδυση μόνο στη Δράμα άνοιξε 440 θέσεις εργασίας και το ίδιο θα γίνει και εδώ μέσα στους επόμενους 12 με 18 μήνες. Πήγα στη Βιομηχανία Τότις, όπου θα ανοίξουν άλλες 200 θέσεις εργασίας. Επισκέφθηκα Επιχειρήσεις Οινοποιίας, τουριστικές επιχειρήσεις, κάνουμε επενδύσεις στα Γρεβενά και στο χιονοδρομικό κέντρο για να ζήσουν και να προκόψουν οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας στον τόπο τους».

Πηγή: cnn.gr