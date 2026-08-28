Θεσσαλονίκη: Βίντεο – ντοκουμέντο από άγρια καταδίωξη μοτοσικλετιστή που παραβίασε τον «μισό» ΚΟΚ

Σκηνές αστυνομικής ταινίας εκτυλίχθηκαν στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Πέμπτης (27.08.2026). Αστυνομικοί εντόπισαν έναν 30χρονο οδηγό μηχανής να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας σε διαφορετικές οδούς και έναν μονόδρομο.

Ο οδηγός μηχανής παραβίαζε διαδοχικά και πολλαπλά τα κόκκινα φανάρια στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, μέχρι που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, από το οποίο προκλήθηκαν – ευτυχώς – μόνον υλικές ζημιές.

«Καταδίωκε η Αστυνομία ένα σκούτερ, ο οποίος στην προσπάθεια να τους αποφύγει, ένα αμάξι πήγε να στρίψει δεξιά και έπεσε πάνω στο αμάξι. Δεν το χτύπησε το αμάξι», λέει αυτόπτης μάρτυρας στο MEGA και συνεχίζει:

«Φρέναρε για να μην το χτυπήσει και αναγκαστικά έπεσε και τον πιάσανε οι αστυνομικοί και τον συλλάβανε φυσικά. Από την Καλαμαριά τον κυνηγούσαν. Ένα αμάξι πήγε να στρίψει παράνομα δεξιά και αυτός πήγε από δεξιά να τον περάσει και για να μην τρακάρει πάνω στο αμάξι, πάτησε φρένο και αναγκαστικά έπεσε. Δηλαδή έπεσε μόνος του. Δεν τον χτύπησε κανένας αστυνομικός ούτε χτύπησε πάνω στο αμάξι. Και το αμάξι έφυγε, δεν το χτύπησε και επειδή ήταν κοντά οι αστυνομικοί τον πιάσανε. Αυτός σηκώθηκε αμέσως και πήγε να ξαναπάρει το μηχανάκι να φύγει», περιγράφει τις σκηνές ο αυτόπτης μάρτυρας.

Συνελήφθη, ενώ του επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο.

Πηγή: newsit.gr