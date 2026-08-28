Παπαδόπουλος: «Να ξαναφτιάξουμε το όνομα του Αιγάλεω, η Εθνική θα αλλάξει την ψυχολογία»

Ο προπονητής του Αιγάλεω (National League 1), Δημήτρης Παπαδόπουλος, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νέα σεζόν στη National League 1 και τους στόχους του Αιγάλεω: «Πέρυσι ανεβήκαμε στην Elite League, αλλά δεν υποστηρίχτηκε από πολλούς η προσπάθεια. Μπήκαμε σε μια επαγγελματική κατηγορία, αλλά η ομάδα δεν ήταν όπως πρέπει οργανωτικά και σε κάποια άλλα κομμάτια. Ήταν μια καταστροφική χρονιά η περσινή, αγωνιστικά, οργανωτικά και σε όλες τις δομές, με αποτέλεσμα η ομάδα να “χαλάσει” το όνομά της. Έφυγα κι εγώ, γιατί κάποια στιγμή ένιωθα ο ίδιος ότι γινόμουν… ρεζίλι. Δε με αντιπροσώπευε αυτό που ένιωθα εκεί εργασιακά και έφυγα από αξιοπρέπεια.

Άλλαξαν πάρα πολλά από τότε. Άλλαξε το management της ομάδας κι επειδή ο κύριος Γιάννης Ναυπλιώτης που έχει την ομάδα είναι νέος και έχει ιδέες, θέλει ν’ αλλάξει το status του Αιγάλεω. Είναι μια μεταβατική χρονιά στη National League 1, γιατί δε θα έχουμε άλλον στόχο πέραν του να μείνουμε στην κατηγορία ρεαλιστικά. Επιλέξαμε ν’ αλλάξουμε την ομάδα, έμεινε μόνον ο Ανδρέας Κουστένης από πέρυσι. Πάμε σε μια λογική με νέα παιδιά, να βάλουμε αθλητικότητα, ενέργεια. Θέλουμε να βάλουμε λίγο τις βάσεις και αγωνιστικά και να μπορέσουμε να… αποτινάξουμε την κακή χρονιά της Elite League. Υπάρχει διάθεση απ’ τον κύριο Ναυπλιώτη, όπως μου εξήγησε, για κάτι καλύτερο. Υπάρχει και οικονομική άνεση να γίνει οτιδήποτε».

Για τις προϋποθέσεις του φετινού «χτισίματος» στο Αιγάλεω: «Ήδη οργανωτικά είμαστε πολύ καλύτερα. Δεν έχει σχέση το φετινό ξεκίνημα με το περσινό, το πώς λειτουργεί η ομάδα. Η ομάδα κάνει προετοιμασία, είναι 15 άτομα στο γήπεδο, υπάρχει τρομερή διάθεση, κάνουμε προπόνηση πάνω από δύο ώρες με πολύ καλό κλίμα, συν κάποιες άλλες λεπτομέρειες οι οποίες πάλι θα λυθούν ή έχουν λυθεί εν μέρει, που πέρυσι δε μπορούσαν να λυθούν. Είχε πέσει το βάρος σε εμένα, που εγώ έκανα και πολλές ιδιότητες πέραν από προπονητής. Φέτος δεν είναι έτσι και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί απ’ τις 18 Αυγούστου έχω 15 παίκτες στο γήπεδο και μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Είμαι 100% ευχαριστημένος. Θεωρώ πως θα υλοποιηθούν και άλλα πράγματα στην πορεία. Υπομονή να υπάρχει και καλή διάθεση, κάτι το οποίο δεν υπήρχε πέρυσι, που όλα έγιναν λάθος».

Για την προετοιμασία ενόψει της νέας σεζόν και το παιχνίδι Κυπέλλου με το Παλαιό Φάληρο (12/09): «Έχουμε κλείσει φιλικά, ξεκινάμε αύριο (29/08). Θέλουμε να βάλουμε αυτά τα νέα παιδιά στα δύσκολα απ’ την αρχή. Κλείσαμε δυνατούς φιλικούς αγώνες, με ομάδες Elite League και National League 1, όπως ο Πανελλήνιος, το Παγκράτι, ο Σπόρτιγκ. Είναι και το Κύπελλο. Εντάξει, δεν πάμε να πάρουμε το Κύπελλο, το βλέπουμε σαν φιλικό. Πρεμιέρα παίζουμε στο Αιγάλεω και θα θέλαμε να παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί. Είμαστε μια νέα ομάδα με νέα παιδιά, τα οποία χρειάζονται χρόνο να γίνουν ομάδα και να εγκλιματιστούν στο δικό μου μοντέλο. Έχουμε πολύ καλό κλίμα στο γήπεδο και βγαίνει αυτό και στην προπόνηση. Πιστεύω πως η ομάδα που δουλεύει κάποια στιγμή θα φτάσει στον στόχο της, είτε αργά είτε γρήγορα. Αυτό είναι το σκεπτικό μου, αν δουλεύεις θα κάνεις κάτι καλό κάποια στιγμή και το λέω και στα παιδιά αυτό. Είμαστε καλά για νέα ομάδα αυτήν τη στιγμή».

Για τη στήριξη του κόσμου και την αγωνιστική «ταυτότητα» της ομάδας του: «Σίγουρα θέλουμε τη στήριξη του κόσμου. Έχουμε μια ιδιαίτερη έδρα που, αν είναι γεμάτη, είναι δύσκολη για όποιον έρθει. Θέλουμε να ξαναφέρουμε τον κόσμο πίσω, γιατί απογοητεύτηκε πέρυσι με αυτά που είδε. Ένας στόχος είναι κι αυτός, να γυρίσει ο κόσμος πίσω, να στηρίξει τα νέα παιδιά. Θέλουμε να παίξουμε σε ένα up-tempo στυλ και γενικά να βάλουμε νέα παιδιά που δεν έχουν παίξει την κατηγορία, ώστε να κάνουν το αγωνιστικό step-up, κάτι που θα είναι καλό και για τα ίδια».

Για την Εθνική Ανδρών και το σημερινό (28/08) παιχνίδι με την Ουκρανία: «Δεν πήγαν τα πράγματα όπως τα θέλαμε στο προηγούμενο “παράθυρο”. Ήταν λίγο και της εποχής, είχαμε κάποιες απουσίες, δεν ήταν σε καλό ρυθμό και μομέντουμ η ομάδα και φτάσαμε στο σημείο αυτό. Σήμερα είναι κομβικό το ματς, είναι ένα άλλο “παράθυρο” που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την πρόκριση, στο οποίο δε μπήκαμε με καλό ρεκόρ. Πρέπει να επανέλθουμε στις ρυθμίσεις που έχουμε ως ομάδα, τώρα έχουμε πιο πλήρες ρόστερ. Είμαι αισιόδοξος. Σίγουρα δεν είναι εύκολο το παιχνίδι, έχει δυσκολίες, αλλά εύκολα-δύσκολα πιστεύω, μετά από “μάχη”, θα μπορέσουμε να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα, που θα μας δώσει και μια ώθηση για τη δύσκολη συνέχεια. Αν νικήσουμε θα αλλάξει η ψυχολογία, γιατί υπάρχει ένα βάρος απ’ το προηγούμενο “παράθυρο”».

Για την εικόνα της Εθνικής στο προηγούμενο «παράθυρο»: «Σίγουρα δεν ήταν καλή η εικόνα. Δεν είναι αυτή η εικόνα της Ελλάδος, η οποία έχει φέρει μετάλλια, δεν είναι αυτό το 100% της ομάδας. Νομίζω δεν είμαστε στο αγωνιστικό level να χάνουμε από την Πορτογαλία και τη Ρουμάνια. Ήταν μια κακή παρένθεση και νομίζω θα μείνει ως παρένθεση. Αρχής γενομένης από σήμερα, η Εθνική θα δείξει ένα άλλο πρόσωπο, θα δείξει, θα είναι πιο συγκεντρωμένη, πιο σφυρηλατημένη, πιο συμπαγής. Δεν είναι εύκολα παιχνίδια αυτά, είναι δύσκολο “παράθυρο”. Πιστεύω ότι δε θα συνεχιστεί αυτή η εικόνα. Μπορούμε να παίξουμε καλύτερα, τα παιδιά έχουν εγωισμό, ποιότητα, ξέρουν τι γίνεται. Θα παίξουν για τη χώρα, θα ανταποκριθούν στο 100%, έτσι ώστε να πάρουμε μια νίκη σήμερα που θα αποτελέσει το έναυσμα για μια καλύτερη συνέχεια».