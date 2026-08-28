Κόπηκε από τη Γαλλία ο Ίφι ενόψει Σουηδίας

Όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία της χώρας, ο άσος της Παρί δεν θα συνεχίσει στην αποστολή των «τρικολόρ», αφού κόπηκε μαζί με τους Ιβ Πονς και Άξελ Μπουτέιγ.
Η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία στις 30 Αυγούστου, με τους τρεις παίκτες να μένουν εκτός αποστολής κι απέναντι στην Σλοβενία από τον Φεντερίκ Φοτού.
Merci messieurs 🙏— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 28, 2026
À l'issue du match face à la Slovénie, Nadir Hifi, Yves Pons et Axel Bouteille quittent le groupe et ne seront pas du voyage en Suède.#PassionnémentBleu | #TeamFranceBasket | #FIBAWC pic.twitter.com/bhJzCVcEGX