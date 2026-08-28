Κόπηκε από τη Γαλλία ο Ίφι ενόψει Σουηδίας

Xωρίς τον Ναντίρ Ίφι θα παραταχθεί η Γαλλία στο παιχνίδι με τη Σουηδία.

Όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία της χώρας, ο άσος της Παρί δεν θα συνεχίσει στην αποστολή των «τρικολόρ», αφού κόπηκε μαζί με τους Ιβ Πονς και Άξελ Μπουτέιγ.

Η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία στις 30 Αυγούστου, με τους τρεις παίκτες να μένουν εκτός αποστολής κι απέναντι στην Σλοβενία από τον Φεντερίκ Φοτού.