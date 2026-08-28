Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Νταμιάν Τζόουνς η Ρεάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Νταμιάν Τζόουνς, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την «Βασίλισσα».

Σε ενίσχυση της front-line γραμμή της προχώρησε η Ρεάλ Μαδρίτης. Η «βασίλισσα» ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην NBAer, Ντέιμιαν Τζόουνς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους.

Ο Αμερικανός άσος έχει κατακτήσει δύο φορές το NBA με τη φανέλα των Ουόριορς, ενω την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο Πουέρτο Ρίκο.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ

«Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ντέιμιαν Τζόουνς ήρθαν σε συμφωνία, με τον σέντερ να γίνεται παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το τέλος της σεζόν 2026-2027.

Δις πρωταθλητής του NBA με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, το 2017 και το 2018, ο Τζόουνς διαθέτει μεγάλη εμπειρία από το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, έχοντας αγωνιστεί σε 293 παιχνίδια του NBA με τις φανέλες των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Ατλάντα Χοκς, Σακραμέντο Κινγκς, Φίνιξ Σανς, Λος Άντζελες Λέικερς, Γιούτα Τζαζ και Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Ο Ντέιμιαν Τζόουνς έρχεται στη Ρεάλ Μαδρίτης από τους Βακέρος ντε Μπαγιαμόν, με τους οποίους μόλις κατέκτησε το πρωτάθλημα του Πουέρτο Ρίκο».