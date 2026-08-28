Μπαφές για ΣΕΦ: «Αγωνιστικά θα μας βρει εκτός το 2026 - Με 10 διεθνείς δύσκολα κάνεις κανονική προετοιμασία»

Ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού, Χρήστος Μπαφές στάθηκε στο θέμα του ΣΕΦ, λέγοντας πως οι «ερυθρόλευκοι« θα παίξουν από τη νέα χρονιά στο φαληρικό γήπεδο, ενώ στάθηκε και στην προετοιμασία της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την προετοιμασία της ομάδας: «Με 10 διεθνείς δύσκολα μπορείς να κάνεις κανονική προετοιμασία, αλλά έχουμε παίκτες που δεν είναι διεθνείς, κυρίως Αμερικανούς, κάποιους μικρούς που μας βοηθάνε και κάποια παιδιά από το εφηβικό»



Για το Σούπερ Καπ της Ευρωλίγκας: «Γίνεται για πρώτη φορά στο Άμπου Ντάμπι και ο Ολυμπιακός ως κάτοχος θα είναι παρών»



Για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης»: «Είναι μια από τις αγαπημένες μας διοργανώσεις. Είναι τουρνουά Ευρωλίγκας και θα είναι πρόβα τζενεράλε. Είναι τιμή μας να βρισκόμαστε σε αυτό το τουρνουά για να τιμήσουμε την μνήμη του Νεόφυτου και γίνεται μια εξαιρετική διοργάνωση. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τον Νικόλα και τον Πανίκο Κωνσταντίνου. Θα γίνουν πολλές ενέργειες, θα γίνει ένα τουρνουά προπονητών, σεμινάριο, επίσκεψη σε νοσοκομείο. Θέλουμε κάθε χρόνο να βάζουμε πιο ψηλά τον πήχη και να είμαστε αρωγοί σε αυτές τις ενέργειες. Δεν είναι μόνο ο αθλητισμός, θέλουμε να δείχνουμε και το κοινωνικό μας πρόσωπο»



Για τις υποχρεώσεις: «Θα έχουμε ένα δεκαήμερο για να δώσουμε 4 παιχνίδια. Έχουμε το τουρνουά, μετά θα πάμε στην Ρόδο για το Σούπερ Καπ, θα πάμε στην Ισπανία για να παίξουμε με Μπασκόνια και μετά έχουμε και το παιχνίδι με την Μπολόνια. Είναι και σαν προετοιμασία για εμάς τα πρώτα παιχνίδια»



Για την αποστολή στην Κύπρο: «Θα είναι σύσσωμη η ομάδα με όλα μας τα όπλα μαζί με τα τρόπαια της Ευρωλίγκας και του πρωταθλήματος. Μαθαίνουμε ότι το ενδιαφέρον είναι κατά πολύ αυξημένο στη φετινή διοργάνωση και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο μας να γεμίζει το γήπεδο. Άλλωστε ερχόμαστε και για τον κόσμο μας, πέραν από το σκοπό του τουρνουά και θέλουμε να δούμε γεμάτο το γήπεδο»



Για το ΣΕΦ: «Αγωνιστικά θα μας βρει εκτός το 2026, γιατί γίνονται οι προπονήσεις εκεί. Γίνονται οι εργασίες, είμαστε στο 80%. Ας πάρει και λίγο παραπάνω, φτάνει να γίνει σωστή δουλειά»



Για το ελληνικό πρωτάθλημα: «Φέτος είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα γιατί έχουμε ομάδες που έχουν ανέβει. Ο Άρης, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναίκός. Έχουμε μεγάλο ρόστερ γιατί το χρειαζόμαστε και για αυτό ήρθαν οι επιτυχίες πέρσι»



Για τους στόχους: «Όταν είσαι ο Ολυμπιακός μόνο την κορυφή κοιτάζεις. Δεν υπάρχει κάτι άλλο».