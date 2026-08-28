Βόμβα με 10 κιλά ζελατοδυναμίτιδας είχαν βάλει στο σπίτι Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Λευκάδα

Εκρηκτικό μηχανισμό με 10 κιλά ζελατοδυναμίτιδας και βραδύκαυστο φυτίλι είχαν τοποθετήσει σε σπίτι Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Λευκάδα τον περασμένο Ιανουάριου με την ΔΑΟΕ να προχωρά τις τελευταίες ημέρες σε έξι συλλήψεις για την συγκεκριμένη επίθεση.

Τον Ιανουάριο του 2026 οι συλληφθέντες, ανάμεσά τους και μια γυναίκα, τοποθέτησαν τον μηχανισμό με δέκα κιλά ζελατοδυναμίτιδας, χωρίς ευτυχώς να εκραγεί. Δύο έγκλειστοι των φυλακών, ένας ελληνικής και ο δεύτερος αλβανικής καταγωγής, έδωσαν εντολή στους συνεργάτες τους που είναι εκτός σωφρονιστικών καταστημάτων να πραγματοποιήσουν βομβιστική επίθεση σε βάρος επιχειρηματία. Η επίθεση έγινε στη Λευκάδα με τοποθέτηση ισχυρότατου εκρηκτικού μηχανισμού.

Οι δύο έγκλειστοι των φυλακών Μαλανδρίνου μέσα από τα κελιά τους έδωσαν την εντολή σε έξι Έλληνες, ανάμεσά τους και μια Ελληνίδα, να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν επίθεση σε βάρος Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία, ο οποίος ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους καλοκαιρινούς μήνες είναι στην Ελλάδα.

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Η επίθεση έγινε όταν, σύμφωνα με τη δικογραφία του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ, οι συλληφθέντες τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στη βίλα του επιχειρηματία στην περιοχή κοντά στο Αγιοφύλλι. Ο επιστάτης διαπίστωσε ότι στο πίσω μπαλκόνι του σπιτιού υπήρχε ένας εκρηκτικός μηχανισμός, με τους δράστες να έχουν βάλει 10 κιλά ζελατοδυναμίτιδας με βραδύκαυστο φυτίλι.

Το βαρύ ποινικό παρελθόν των δραστών

Βαρύ ποινικό παρελθόν έχουν οι δύο έγκλειστοι των φυλακών Μαλανδρίνου που φέρονται να έδωσαν μέσα από τα κελιά τους την εντολή για τη βομβιστική επίθεση στη βίλα Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Λευκάδα, μια υπόθεση για την οποία η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε σε έξι συλλήψεις.

Ο Έλληνας φερόμενος ως ηθικός αυτουργός απασχολεί τις Αρχές από το 2015, ενώ μόνο το 2023 είχαν σχηματιστεί σε βάρος του πέντε διαφορετικές δικογραφίες για κλοπές, ναρκωτικά και ληστεία. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τον Ιανουάριο του 2026 είχε εμπλακεί και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος σκληρού Αλβανού κακοποιού μέσα στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Ο δεύτερος φερόμενος ως ηθικός αυτουργός είναι αλβανικής καταγωγής και έχει επίσης κατηγορηθεί για κλοπές και ληστείες, ενώ το ποινικό του παρελθόν περιλαμβάνει και κατηγορία για ανθρωποκτονία στην Αθήνα το 2025.

Είχε δεχθεί και ένοπλη επίθεση στη Βούλα

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας είχε δεχθεί νέα επίθεση λίγους μήνες αργότερα.

Τον Μάιο έπεσε θύμα ένοπλης επίθεσης στη Βούλα, με τους δράστες εκείνου του περιστατικού να παραμένουν μέχρι σήμερα άγνωστοι. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των δύο υποθέσεων.

Άγνωστο παραμένει και το κίνητρο της αποτυχημένης βομβιστικής επίθεσης στη Λευκάδα, με τις Αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για το ποιο ήταν το υπόβαθρο της εντολής που, σύμφωνα με τη δικογραφία, δόθηκε μέσα από τις φυλακές.

Πηγή: protothema.gr