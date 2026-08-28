Βέροια: Πνιγμός η αιτία θανάτου της 18χρονης που σκοτώθηκε στους καταρράκτες Δερματά – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Σε πνιγμό οφείλεται σύμφωνα με την ιατροδικαστική, ο θάνατος της 18χρονης Κατερίνας η οποία έχασε τη ζωή της χτες το μεσημέρι (27.08.2026), όταν κατά τη διάρκεια βόλτας έπεσε στους καταρράκτες Δερματά στην Βέροια.

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται οι συγγενείς, οι γονείς και οι φίλοι της άτυχης κοπέλας η οποία μαζί με έναν συνομήλικο φίλο της, αποφάσισαν να πάνε βόλτα στους καταρράκτες Δερματά. Κάποια στιγμή η 18χρονη κάθισε δίπλα από την λίμνη στο σημείο, και ζήτησε από τον 17χρονο να την βγάλει μια φωτογραφία. Ξαφνικά, η κοπέλα έπεσε μέσα στο νερό και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Ο φίλος της ειδοποίησε μέσω του 112 τις αρχές ενώ πολλοί ήταν και αυτοί που βρίσκονταν κοντά στο σημείο και έσπευσαν να βοηθήσουν. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Κώστας Μπράντης. Ο κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στο newsit.gr, περιγράφει καρέ – καρέ τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν μέχρι τη στιγμή που οι άντρες της ΕΜΑΚ κατάφεραν να βγάλουν από τη λίμνη την Κατερίνα.

«Με κάλεσαν χθες γύρω στις 16:30 το απόγευμα και μου είπαν ότι ένα κορίτσι έπεσε μέσα στο νερό και προσπαθούν να το εντοπίσουν. Εγώ γνωρίζω καλά την περιοχή και πήγα να δω πως μπορώ να βοηθήσω. Βούτηξα μέσα στη λίμνη μαζί με έναν ακόμα άνθρωπο και ψάχναμε. Είναι πολύ βαθύ το νερό και θολό.

Δεν φαινόταν τίποτα πουθενά. Δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα. Ψάχναμε για πολύ ώρα. Και η πυροσβεστική έκανε έρευνες. Όταν ήρθαν από την ΕΜΑΚ άρχισαν και αυτοί τις έρευνες. Οι δύτες της ΕΜΑΚ βούτηξαν και μέσα σε 3 λεπτά σε βάθος την εντόπισαν», είπε.

Η κοπέλα που αντιμετώπιζε θέματα υγείας, εξετάζεται εάν τη στιγμή λίγο πριν την πτώση στην λίμνη, είχε κάποια επιληπτική κρίση. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να φανεί από τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή παθολογικά ευρήματα και η αιτία θανάτου της ήταν ο πνιγμός.

Η τραγωδία με το άτυχο κορίτσι που ζούσε μόνιμα στην Αθήνα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (27.08.2026). Η άτυχη Κατερίνα, θα γιόρταζε σήμερα τα 18α γενέθλιά της και για τον λόγο αυτό είχε επιλέξει να περάσει την σημαντική για εκείνη μέρα στον τόπο καταγωγής της, στα Ριζώματα Βέροιας όπου έμενε με την γιαγιά της.

Η 18χρονη αποφάσισε να κάνει βόλτα μαζί με τον 17χρονο φίλο της, στους καταρράκτες Δερματά, ένα πολύ γραφικό και γνωστό για την ομορφιά του σημείο. Είχε μοιραστεί στιγμιότυπα από την εξόρμηση στα social media, τα οποία δυστυχώς έμελλαν να είναι και τα τελευταία της ζωής της, καθώς στιγμές μετά τις λήψεις θα έβρισκε τραγικό θάνατο.

Το άψυχο σώμα της 18χρονης παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αναμένεται η νεκροψία – νεκροτομή για να φωτίσουν τα αίτια της τραγωδίας. Εκτός από το ενδεχόμενο κάποιας κρίσης, εξετάζεται και αυτό της ανακοπής λόγω της πολύ χαμηλής θερμοκρασίας του νερού.

Ο 17χρονος φίλος της που ήταν παρών στις τελευταίες στιγμές της 18χρονης, έχει ήδη δώσει κατάθεση στις αρχές, ενώ έχει κατασχεθεί το κινητό του, για να βρουν τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν τελευταίες.

Πηγή: newsit.gr