Δόξα Λευκάδας: «Υπάρχουν καθυστερήσεις στο γήπεδο από την πλευρά του Δήμου»

Η Δόξα Λευκάδας με ανακοίνωσή της αναφέρθηκε στο θέμα του γηπέδου και στις καθυστερήσεις που υπάρχουν από την πλευρά του Δήμου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με αφορμή τα τελευταία δημοσιεύματα που αναφέρονται στη δήλωση δεύτερης έδρας της ομάδας μας στην Καρδίτσα, αισθανόμαστε την ανάγκη να ενημερώσουμε το φίλαθλο κοινό της Λευκάδας.

Η δήλωση δεύτερης έδρας δεν αποτελεί επιλογή της ομάδας ούτε σημαίνει ότι η Δόξα εγκαταλείπει το Κλειστό της Λευκάδας.

Είναι μια αναγκαστική και προληπτική κίνηση, καθώς ο χρόνος πλέον πιέζει και η ομάδα οφείλει να είναι απολύτως διασφαλισμένη ενόψει της συμμετοχής της στην Stoiximan GBL.

Από την πρώτη στιγμή που η Δόξα εξασφάλισε την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, γνωρίζαμε ότι υπήρχαν συγκεκριμένες απαιτήσεις για το γήπεδο.

Από την πλευρά μας, κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας.

Τα άκρως απαραίτητα για τη συμμετοχή της ομάδας στην Stoiximan GBL έχουν ήδη παραγγελθεί από τον Δήμο Λευκάδας και αναμένουμε την ολοκλήρωση και την τοποθέτησή τους.

Παράλληλα, υπάρχουν και μια σειρά από άλλες δεσμεύσεις που έχουν γίνει και οι οποίες είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν, όπως η ανακαίνιση των αποδυτηρίων, οι παρεμβάσεις στις τουαλέτες και άλλες εργασίες στο Κλειστό Γυμναστήριο.

Δεν ζητάμε κάτι περισσότερο από αυτό που συμφωνήθηκε.

Ζητάμε να γίνουν πράξη οι δεσμεύσεις.

Για εμάς, το ζητούμενο δεν είναι απλώς να έχουμε ένα γήπεδο που να πληροί τα απολύτως απαραίτητα για να αγωνιστεί η ομάδα.

Θέλουμε ένα Κλειστό που να μπορεί να φιλοξενήσει με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια τις κορυφαίες ομάδες του ελληνικού μπάσκετ και να αποτελέσει έναν ακόμη λόγο για να διαφημιστεί η Λευκάδα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η συμμετοχή της Δόξας στη Stoiximan GBL είναι μια τεράστια ευκαιρία για το νησί μας.

Θέλουμε να διαφημίσουμε τη Λευκάδα μέσα από τη Δόξα και όχι να τη δυσφημήσουμε.

Η ομάδα μας έκανε ό,τι απαιτήθηκε για να φτάσει μέχρι εδώ. Επένδυσε, οργανώθηκε, στελεχώθηκε και προετοιμάστηκε για να εκπροσωπήσει τη Λευκάδα στην κορυφαία κατηγορία.

Εμείς από την πλευρά μας έχουμε κάνει ό,τι ήταν δυνατό και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Από εδώ και πέρα, χρειάζεται η συνεργασία και η συμβολή όλων, ώστε το Κλειστό της Λευκάδας να είναι έτοιμο εγκαίρως.

Ο χρόνος είναι πλέον περιορισμένος και δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες καθυστερήσεις

Περιμένουμε όμως και από τον Δήμο Λευκάδας και όλους τους τοπικούς φορείς να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να κάνουν πράξη όσα έχουν συμφωνηθεί.

Γιατί η Δόξα δεν εκπροσωπεί μόνο μια ομάδα.

Εκπροσωπεί ολόκληρη τη Λευκάδα».