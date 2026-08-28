«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Τη Δευτέρα οι υπογραφές με το Ισραήλ για το εξοπλιστικό πρόγραμμα των 3 δισ. ευρώ

Στην τελική ευθεία περνά η δημιουργία της «Ασπίδας του Αχιλλέα», καθώς τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Τελ Αβίβ υπογράφονται οι συμφωνίες με το Ισραήλ.

Από την υπογραφή ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση των 35 μηνών για την ολοκλήρωση του έργου, συνολικού ύψους περίπου 3,1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», οι τελευταίες εκκρεμότητες της συμφωνίας αφορούσαν την εξασφάλιση 25% ελληνικής συμμετοχής και την εκχώρηση του πηγαίου κώδικα του λογισμικού, ώστε οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να διατηρούν ουσιαστικό έλεγχο στα ηλεκτρονικά υποσυστήματα της ασπίδας.

Περίπου 12 ελληνικές εταιρείες αναμένεται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, μεταξύ άλλων οι Metlen, Scytalys, ΕΑΣ, ΔΕΗ, ΕΑΒ, Prisma, Ionics, UniSystems και Sthenos, με έργα συνολικής αξίας άνω των 700 εκατ. ευρώ.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα συνδυάζει υφιστάμενες ελληνικές δυνατότητες, όπως τα Patriot και μη επανδρωμένα μέσα, με ισραηλινά συστήματα διαφορετικού βεληνεκούς: τα Spyder της Rafael, τα Barak MX και το David's Sling της Israel Aerospace Industries. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου, πολυεπίπεδου δικτύου αεράμυνας και αντιβαλλιστικής προστασίας, ικανού να αντιμετωπίζει διαφορετικές απειλές ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους.

Κεντρικό ρόλο θα έχει λογισμικό που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, αναλύοντας τα δεδομένα από τα επιμέρους συστήματα, εντοπίζοντας και κατηγοριοποιώντας τις απειλές και προτείνοντας το καταλληλότερο μέσο αντιμετώπισής τους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα αντιμετώπισης drones και UAV, καθώς η χρήση μαχητικών αεροσκαφών για την αναχαίτισή τους συνεπάγεται δυσανάλογα υψηλό κόστος. Η νέα αρχιτεκτονική επιχειρεί να επιτρέπει την επιλογή του κατάλληλου και οικονομικά αποδοτικότερου μέσου για κάθε απειλή, ενισχύοντας παράλληλα τη συνολική αντιαεροπορική προστασία της χώρας.

Πηγή: skai.gr