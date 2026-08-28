Bet Builders με “Ενισχυμένες” παραδόσεις για Σίτι και Παρί

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 8.00 (από 6.66): Νίκη Κρίσταλ Πάλας ή Ισοπαλία & Under 9.5 Κόρνερ & Over 1.5 Κρίσταλ Πάλας Σύνολο Καρτών
Στο «Σέλχαρστ Παρκ», η Κρίσταλ Πάλας υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι, σε μια αναμέτρηση που παραδοσιακά δυσκολεύει τους «Citizens». Οι γηπεδούχοι προέρχονται από ήττα στην πρεμιέρα κόντρα στην Έβερτον (2-0), παρότι άξιζαν κάτι παραπάνω βάσει εικόνας. Η ομάδα του Πιερ Σαζ ψάχνει τα πατήματά της στη μετά-Γκλάσνερ εποχή, εν μέσω μεταγραφικής νευρικότητας και δικαστικών θεμάτων με τον Ματετά.
Από την άλλη, η Μάντσεστερ Σίτι ξεκίνησε με νίκη (2-1) με ανατροπή επί της Μπόρνμουθ, χάρη στην είσοδο και τις ασίστ του Τσερκί. Ο Έντσο Μαρέσκα έκανε ποδαρικό με το δεξί στον πάγκο, παρότι η ομάδα βρίσκεται σε φάση αναδόμησης, με αρκετές αποχωρήσεις και την προσθήκη του Μπουαντί να ξεχωρίζει. Η Σίτι, αν και αήττητη στα 11 τελευταία εκτός έδρας ματς με την Πάλας (8-3-0), μετρά μόλις 4 νίκες στα 10 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος μέσα στο 2026 (4-5-1).
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.00 (από 4.50): Να σκοράρουν και οι 2 Ομάδες & Under 9.5 Κόρνερ & Under 3.5 Σύνολο Καρτών
Στη Βόρεια Γαλλία, η Λιλ φιλοξενεί την Παρί Σεν Ζερμέν για τη 2η αγωνιστική της Ligue 1. Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν ιδανικά τη σεζόν με νίκη 2-0 επί της Ανζέ, με σκόρερ τους Ζιρού και Τιάγκο Σάντος. Η ομάδα του Ντάβιντε Αντσελότι έδειξε καλά στοιχεία, αν και χρειάστηκε τις επεμβάσεις του Οζέρ για να κρατήσει το μηδέν.
Η Παρί Σεν Ζερμέν, από την άλλη, βρίσκεται υπό πίεση μετά το χαμένο Σούπερ Καπ και την ισοπαλία (2-2) στην πρεμιέρα με τη Ρεν. Οι Παριζιάνοι, που βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-0, σώθηκαν χάρη στα δύο γκολ του νεοαποκτηθέντα Φεράν Τόρες. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε καλείται να βγάλει αντίδραση, έχοντας ωστόσο, υπέρ της την παράδοση, ούσα αήττητη στα 10 τελευταία ματς απέναντι στη Λιλ (8-2-0).
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