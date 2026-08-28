Bet Builders με “Ενισχυμένες” παραδόσεις για Σίτι και Παρί

Η δράση της Παρασκευής φέρνει στο προσκήνιο σπουδαίες αναμετρήσεις στην Ευρώπη και εμείς στρέφουμε την προσοχή μας στο Λονδίνο και τον Βορρά της Γαλλίας. Δύο αναμετρήσεις με φαβορί, που όμως κρύβουν παγίδες και απαιτούν προσοχή.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 8.00 (από 6.66): Νίκη Κρίσταλ Πάλας ή Ισοπαλία & Under 9.5 Κόρνερ & Over 1.5 Κρίσταλ Πάλας Σύνολο Καρτών

Στο «Σέλχαρστ Παρκ», η Κρίσταλ Πάλας υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι, σε μια αναμέτρηση που παραδοσιακά δυσκολεύει τους «Citizens». Οι γηπεδούχοι προέρχονται από ήττα στην πρεμιέρα κόντρα στην Έβερτον (2-0), παρότι άξιζαν κάτι παραπάνω βάσει εικόνας. Η ομάδα του Πιερ Σαζ ψάχνει τα πατήματά της στη μετά-Γκλάσνερ εποχή, εν μέσω μεταγραφικής νευρικότητας και δικαστικών θεμάτων με τον Ματετά.

Από την άλλη, η Μάντσεστερ Σίτι ξεκίνησε με νίκη (2-1) με ανατροπή επί της Μπόρνμουθ, χάρη στην είσοδο και τις ασίστ του Τσερκί. Ο Έντσο Μαρέσκα έκανε ποδαρικό με το δεξί στον πάγκο, παρότι η ομάδα βρίσκεται σε φάση αναδόμησης, με αρκετές αποχωρήσεις και την προσθήκη του Μπουαντί να ξεχωρίζει. Η Σίτι, αν και αήττητη στα 11 τελευταία εκτός έδρας ματς με την Πάλας (8-3-0), μετρά μόλις 4 νίκες στα 10 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος μέσα στο 2026 (4-5-1).

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.00 (από 4.50): Να σκοράρουν και οι 2 Ομάδες & Under 9.5 Κόρνερ & Under 3.5 Σύνολο Καρτών

Στη Βόρεια Γαλλία, η Λιλ φιλοξενεί την Παρί Σεν Ζερμέν για τη 2η αγωνιστική της Ligue 1. Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν ιδανικά τη σεζόν με νίκη 2-0 επί της Ανζέ, με σκόρερ τους Ζιρού και Τιάγκο Σάντος. Η ομάδα του Ντάβιντε Αντσελότι έδειξε καλά στοιχεία, αν και χρειάστηκε τις επεμβάσεις του Οζέρ για να κρατήσει το μηδέν.

Η Παρί Σεν Ζερμέν, από την άλλη, βρίσκεται υπό πίεση μετά το χαμένο Σούπερ Καπ και την ισοπαλία (2-2) στην πρεμιέρα με τη Ρεν. Οι Παριζιάνοι, που βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-0, σώθηκαν χάρη στα δύο γκολ του νεοαποκτηθέντα Φεράν Τόρες. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε καλείται να βγάλει αντίδραση, έχοντας ωστόσο, υπέρ της την παράδοση, ούσα αήττητη στα 10 τελευταία ματς απέναντι στη Λιλ (8-2-0).

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