Τσακίρης: «Συζητάμε με το υπουργείο για το γηπεδικό του Ηρακλή»

Ο Αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Ηρακλής, Παύλος Τσακίρης έκανε δηλώσεις στη διάρκεια της Media Day, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα του γηπέδου.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το πλάνο της Διοίκησης για τη νέα χρονιά: «Καταρχάς, καλή χρονιά να έχουμε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι με τις επιλογές που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Χαρούμενο προπονητή έχουμε, χαρούμενος είναι ο κ. Πανταζόπουλος, οπότε είμαστε χαρούμενοι όλοι. Αναφορικά με το αγωνιστικό, είμαστε αισιόδοξοι ότι η φετινή χρονιά θα είναι καλύτερη από την περυσινή. Πηγαίνουμε βήμα-βήμα τον προγραμματισμό που είχαμε κάνει εξαρχής, από τη στιγμή που βρεθήκαμε στο τιμόνι της ομάδας κι ευελπιστούμε για το καλύτερο».

Για το ποια «μαθήματα» πήραν από την περυσινή χρονιά: «Η περυσινή χρονιά ήταν αναγνωριστική και για μας. Ήταν η πρώτη χρονιά του Ηρακλή στην Α1, μετά από αρκετά χρόνια. Θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές ήταν όλα καλά, πήγαν όλα καλά. Και οι επιλογές των παικτών ήταν καλές. Σίγουρα ένα βασικό κριτήριο, το οποίο έχουμε θέσει μαζί και με το προπονητικό επιτελείο είναι και οι επιλογές χαρακτήρων, πέραν του ταλέντου των παικτών, ώστε να έχουμε ένα οικογενειακό κλίμα και μια οικογενειακή ατμόσφαιρα. Έχουμε διορθώσει πάρα πολλά πράγματα σε οικογενειακό επίπεδο. Η ομάδα είναι απόλυτα υγιής πια και βαδίζουμε σε ήρεμα νερά».

Για το αν υπάρχει κάτι που πρέπει να διορθωθεί, ενόψει της νέας σεζόν: «Σίγουρα το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Ηρακλής και θα αντιμετωπίσει και τα επόμενα χρόνια είναι το γηπεδικό. Το Ιβανώφειο είναι ένα παλιό γήπεδο, είναι ένα γήπεδο που όσα χρήματα κι αν δαπανηθούν, δεν θα γίνει ποτέ σύγχρονο, δεν θα γίνει ποτέ το γήπεδο που αρμόζει σε μια ομάδα, όπως ο Ηρακλής. Εκτός των άλλων, υπάρχει κάτι που δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Ενώ είχαμε τη δυνατότητα να αγωνιστούμε στο Basketball Champions League, δεν παίζουμε εκεί καθαρά, λόγω του γηπεδικού. Το γήπεδο είναι παλιό, η χωρητικότητά του είναι μικρή κι ένα βασικό θέμα είναι το κομμάτι των εσόδων, γιατί είναι μικρό και για το επίπεδο του Ηρακλή και τους στόχους που έχουμε θέσει για τα επόμενα χρόνια ως ομάδα, δεν είναι λειτουργικό. Εργαζόμαστε πάνω σ’ αυτό, εργαζόμαστε πάνω και στο κομμάτι του να κάνουμε κάτι στο συγκεκριμένο γήπεδο. Συζητάμε με το Υπουργείο και με ανθρώπους του πολιτικού χώρου την προοπτική να γίνει κάτι καινούργιο για λογαριασμό του Ηρακλή, γιατί ο Ηρακλής είναι η μόνη ομάδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που είναι ουσιαστικά άστεγη. Μπορεί να έχουμε ιδιόκτητο γήπεδο, αλλά είναι περισσότερο προπονητήριο, παρά σύγχρονο γήπεδο, στο οποίο μπορεί μια ομάδα να αγωνιστεί σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις».

Για το αν ο Ηρακλής βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων για την κατασκευή νέου γηπέδου: «Η πρόταση η δική μας είναι αυτή. Συζητάμε, βλέπουμε κάποιους χώρους, προτείνουμε πράγματα και είμαστε σε μια κουβέντα και με τις τοπικές αρχές και με τη κεντρική πολιτική για το τι μπορεί να γίνει. Τι είναι εφικτό να γίνει και να βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα, να κάνουμε ένα business plan, το οποίο θα εκπονήσουμε εμείς ως ΚΑΕ Ηρακλής και σε βάθος χρόνου θα είναι ο δρόμος πάνω στον οποίο θα βαδίσουμε. Δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό, δεν υπάρχει τίποτα ανακοινώσιμο, είναι σε πολύ αρχικό επίπεδο οι επικοινωνίες που έχουμε, αλλά το θετικό είναι ότι είμαστε σε ένα τραπέζι και συζητάμε».