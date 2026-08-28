ΠΑΟΚ: Παρουσίασε τις εμφανίσεις της νέας σεζόν (vid)

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις για την επόμενη σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ παρουσιάζει τις νέες επίσημες εμφανίσεις της ομάδας για τη σεζόν 2026-27, εγκαινιάζοντας μια νέα, πιο σύγχρονη και τολμηρή σχεδιαστική εποχή στο παρκέ. NEW SEASON. NEW LOOK

Οι νέες εμφανίσεις σχεδιάστηκαν όχι μόνο για να ξεχωρίζουν στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και για να ενταχθούν στην καθημερινότητα των φιλάθλων μας.

Πρόκειται για ένα design που μεταφέρει την ενέργεια του γηπέδου στην κερκίδα, στους δρόμους της πόλης και σε κάθε σημείο όπου χτυπά η ασπρόμαυρη καρδιά.

Σχεδιαστικά Χαρακτηριστικά & Καινοτομίες

• Νέο Έμβλημα: Δεσπόζει στο κέντρο της φανέλας, αποτυπωμένο σε υψηλής ποιότητας ανάγλυφο patch, προσδίδοντας ιδιαίτερη υφή, αναβαθμισμένη αισθητική και ισχυρό χαρακτήρα.

• Κυκλική Γραφή Ονομάτων: Ένας συνδυασμός μοντέρνας προσέγγισης και retro αισθητικής που ολοκληρώνει ένα σύνολο με ξεκάθαρη ταυτότητα.

Οι Εμφανίσεις της Σεζόν 2026-27

• Η Λευκή Εμφάνιση (Home Kit): Καθαρή και επιβλητική, με μινιμαλιστικές γραμμές, σύγχρονο design και δυναμικές λεπτομέρειες που αναδεικνύουν την ασπρόμαυρη κληρονομιά.

• Η Μαύρη Εμφάνιση (Away Kit): Δυναμική και έντονη, εκφράζει τη μαχητικότητα, το πάθος και την αποφασιστικότητα της ομάδας σε κάθε εκτός έδρας δοκιμασία.

Διάθεση & Σημεία Πώλησης

Οι επίσημες εμφανίσεις της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 είναι άμεσα διαθέσιμες:

• Online: Μέσω του νέου και αναβαθμισμένου επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος paokbcstore.gr της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

• Φυσικό Κατάστημα: Στο PAOK BC Store εντός του PAOK Sports Arena