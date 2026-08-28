Νικηφόρο ξεκίνημα για τη Μίλαν, ταχύτατη και αποτελεσματική η Σπόρτινγκ

Η 2η αγωνιστική στην Ιταλία ξεκινάει με τη συνάντηση Μίλαν - Βενέτσια. Η γηπεδούχος έρχεται από τη νίκη στο Τορίνο επί της ομώνυμης ομάδας, η Βενέτσια έχασε 2-0 εντός έδρας από τη Λέτσε. Ρίο Άβε και Σπόρτινγκ μονομαχούν για την 4η ημέρα της Primeira Liga.

Η Μίλαν νίκησε και στις 5 συναντήσεις της με τη Βενέτσια την τελευταία πενταετία, σε όλες σημειώνοντας από δύο γκολ και πάνω.

Με το ματς στο 0-0, ο Ρούμπεν Αμορίμ, νέος προπονητής της Μίλαν, έριξε στο 56’ του εκτός έδρας αγώνα με την Τορίνο τους Μόντριτς και Ραμπιό. Δέκα λεπτά αργότερα ο Γάλλος έδωσε την ασίστ στον Σισέ για το 0-1, ενώ μετά από 120’ δευτερόλεπτα σκόραρε και ο ίδιος, οδηγώντας τους «ροσονέρι» στο τρίποντο, δεχόμενη τη μείωση στο 93’. Η Βενέτσια δεν ήταν κακή στο πρώτο ημίχρονο της εντός έδρας αναμέτρησης με τη Λέτσε, η οποία με γκολ στο 46’ και το 80’ άφησε στενοχωρημένους τους Βενετούς, οι οποίοι είχαν δύο ακυρωθέντα γκολ μέσω VAR. Κανένας Ιταλός στην ενδεκάδα της από τον Τζιοβάνι Στρόπα, ο οποίος έχει αγωνιστεί και προπονήσει μόνο ιταλικές ομάδες. Στα φιλικά η Βενέτσια εμφανίστηκε ζωηρή επιθετικά και δεν αποκλείεται να συνεισφέρει στο σκορ στο παιχνίδι του «Σαν Σίρο».

Τα πρώτα της γκολ στο πρωτάθλημα σημείωσε η Ρίο Άβε την περασμένη αγωνιστική και πήρε και τους πρώτους της βαθμούς με τη νίκη 2-0 στην Εστορίλ. Βασικός ο Λιάβας, αλλαγή πέρασαν οι Εντόι και Βρουσάι, στην ομάδα που συνεχίζει να προπονεί ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος. Ο επιθετικός από τη Γουινέα Μπισάου, Ταμπλέ, ο οποίος είχε αποκτηθεί τον Φεβρουάριο, σημείωσε το πρώτο του γκολ με τη Ρίο Άβε. Απέκτησε τον αμυντικό Πέδρο Αμαράλ, παίκτη για μία διετία της Εστορίλ και προηγουμένως της Λαμίας. Η Σπόρτινγκ ήταν πολύ καλή απέναντι στην Αλβέρκα και προηγήθηκε στο ξεκίνημα του ματς. Στο πρώτο τέταρτο του β’ ημιχρόνου σημείωσε άλλα δύο τέρματα, με την αντίπαλο να μειώνει στο 88’. Ο Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο, ενώ ο Ιωαννίδης ήταν τραυματίας, τώρα όμως βρίσκεται στη διάθεση του Ρούι Μπόρχες. Αποκτήθηκε από την Παλμέιρας ο 23χρονος τερματοφύλακας Κάικε, ο οποίος πέρσι αγωνιζόταν δανεικός στη Νασιονάλ Μαδέιρα.

Έντεκα νίκες και τρεις ισοπαλίες για την Σπόρτινγκ στα 14 τελευταία παιχνίδια της με τη Ρίο Άβε, με την οποία μετρούν έξι Over στις επτά τελευταίες συναντήσεις τους. Η νίκη των «λιονταριών» από το ημίχρονο σε συνδυασμό με το Over 2,5 γκολ δημιουργούν μία ικανοποιητική απόδοση.

201. ΜΙΛΑΝ - ΒΕΝΕΤΣΙΑ 1&G 3,15

208. ΡΙΟ ΑΒΕ - ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ 2/2&O 2,5 2,50

