Η NASA δημοσίευσε το πιο ευκρινές βίντεο που έχει καταγραφεί ποτέ από την επιφάνεια του Άρη. Το απίστευτο βίντεο προσφέρει μια ασυνήθιστα λεπτομερή εικόνα του Κόκκινου Πλανήτη, με βραχώδες έδαφος, κυματισμούς στην άμμο και μακρινούς λόφους, όλα ορατά με εκπληκτική ευκρίνεια.

Σε ανακοίνωσή της η NASA ανέφερε:

«Το ρομπότ «Curiosity» της NASA έφτασε στο αποκορύφωμα — μέχρι στιγμής — της 14ετούς αποστολής του στις 26 Αυγούστου 2026, όταν σημείωσε ανάβαση 1 χιλιομέτρου στο ταξίδι του από τον κρατήρα Gale στον Άρη προς την πλαγιά του όρους Sharp.

Το «Curiosity» κατέγραψε τη συνοδευτική εικόνα-μωσαϊκό, μια θέα προς τα πίσω από την τρέχουσα θέση του προς τον πυθμένα του κρατήρα Gale, την 1η και 2η Αυγούστου 2026, την 4.972η και 4.973η ημέρα του Άρη, ή «sols», της αποστολής. Αυτή η θέα, που τραβήχτηκε μέσα σε μια ευρεία κοιλάδα με το παρατσούκλι «Valle Grande», κοιτάζει προς τα κάτω την πλαγιά του όρους Sharp, του βουνού ύψους 5 χιλιομέτρων, στο οποίο το ροβέρ αναρριχάται από το 2014».

Running up that hill!



Today, NASA’s Curiosity rover reached the pinnacle — so far — of its 14-year mission on Mars, when it marked an elevation gain of 1 kilometer in its ongoing journey from Gale Crater up the slope of Mount Sharp. 1/2 pic.twitter.com/wZHUrz2PZR — NASA Mars (@NASAMars) August 27, 2026

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης: «Η θέα αποτελεί ένα ενιαίο πανοραμικό πλάνο που συντίθεται από 323 μεμονωμένες εικόνες που τραβήχτηκαν από την κάμερα Mast Camera (Mastcam) του Curiosity. Τα χρώματα έχουν προσαρμοστεί ώστε να αντιστοιχούν στις συνθήκες φωτισμού όπως θα τις έβλεπε το ανθρώπινο μάτι στη Γη.

Η Εικόνα Α, παρακάτω, είναι ένα απόσπασμα από το κέντρο της εικόνας που δείχνει τα ίχνη του ροβέρ Curiosity να χάνονται στο βάθος. Ο πυθμένας και το βόρειο χείλος του κρατήρα Gale διακρίνονται μέσα από τη σκονισμένη, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα».

Πρόσφατα η NASA δημοσίευσε φωτογραφίες που τράβηξε κατά τη διαδρομή του το ρόβερ Curiosity, οι οποίες αποκαλύπτουν μια έκταση στο έδαφος με δομές που μοιάζουν με κυψέλες, οι οποίες ονομάζονται πολυγωνικές ρωγμές.

Οι επιστήμονες της αποστολής εξακολουθούν να μελετούν αυτή την υφή του εδάφους, αναζητώντας στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο σχηματίστηκε. Παρόμοιες εκτάσεις που είχε εντοπίσει το Curiosity στο παρελθόν φαίνεται να αποτελούν ρωγμές λάσπης, γεγονός που υποδεικνύει ότι στον Άρη ενδέχεται να υπήρχαν κύκλοι θερμών και ψυχρών συνθηκών κατά τη διάρκεια της ιστορίας του πλανήτη.

Πηγή: lifo.gr

