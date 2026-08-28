Καζάνι που «βράζει» η Θέουτα: Διαδηλωτές επιτέθηκαν και έβαλαν φωτιά σε καταυλισμό μεταναστών (vids)

Σχεδόν έναν μήνα μετά την είσοδο περίπου 80.000 μεταναστών από το Μαρόκο, ομάδα διαδηλωτών έβαλε φωτιά και κατέστρεψε την Πέμπτη (27/8) τμήμα καταυλισμού μεταναστών που βρίσκεται σε μία από τις παραλίες της Θέουτα.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων πυρπολήθηκαν ορισμένα από τα υπάρχοντά τους, όπως μετέδωσε η ισπανική δημόσια τηλεόραση.

Ώρες πριν από την επίθεση, περίπου 100 κάτοικοι του ισπανικού θύλακα απέκλεισαν την κυκλοφορία πραγματοποιώντας καθιστική διαμαρτυρία, προκειμένου να εμποδίσουν τα φορτηγά του Ερυθρού Σταυρού να φτάσουν στην παραλία Τραμπολίν, όπου κάθε βράδυ κοιμούνται εκατοντάδες μετανάστες, για να τους μεταφέρουν νερό και τρόφιμα.

🚩 Se han vivido momentos de verdadera tensión en la playa de Benítez, se ha prendido fuego en el asentamiento de inmigrantes.#Ceuta #Inmigración #FronteraSur pic.twitter.com/jQx3OS4mU5 — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) August 27, 2026

Οι διαδηλωτές, στην πλειονότητά τους κάτοικοι της περιοχής, δηλώνουν ότι είναι «αγανακτισμένοι» με την κατάσταση και ότι αισθάνονται «εγκαταλελειμμένοι», σύμφωνα με την El Pais. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα ανθρώπων, οι οποίοι κρατούσαν ισπανικές σημαίες και φώναζαν «Να φύγουν» και «Έξω ο Ερυθρός Σταυρός».

Ήδη από την Τετάρτη (26/8) είχαν σημειωθεί στιγμές έντασης, όταν η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να εμποδίσει τους διαδηλωτές να φτάσουν στην περιοχή Τραμπολίν. Από την πλευρά τους, δεκάδες μετανάστες απάντησαν στην απειλή πετώντας πέτρες.

Desenes de manifestants han irromput al campament dels migrants que malviuen en una platja de Ceuta i hi han calat foc.



Formen part del grup que ha bloquejat l'arribada de vehicles de la Creu Roja per fer el repartiment de menjar https://t.co/s07ZH5Tq9g pic.twitter.com/bfodWrWOCB — 3CatInfo (@3CatInfo) August 27, 2026

Αυξάνονται οι πιέσεις στη Μαδρίτη

Σύμφωνα με το Euronews, περισσότεροι από 70.000 μετανάστες εισήλθαν στη Θέουτα στα τέλη Ιουλίου, κολυμπώντας ή περνώντας με τα πόδια από το γειτονικό Μαρόκο, σε μια χαοτική μαζική εισροή που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι και να αναζωπυρωθούν οι εντάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό.

Αν και η συντριπτική πλειονότητα επέστρεψε στο Μαρόκο μέσα σε λίγες ώρες, χιλιάδες παραμένουν στην περιοχή, πολλοί από αυτούς ζώντας στους δρόμους. Η ισπανική κυβέρνηση εκτιμά τον αριθμό τους μεταξύ 3.500 και 7.000, ενώ οι δεξιοί ηγέτες της Θέουτα υποστηρίζουν ότι ανέρχεται σε τουλάχιστον 10.000.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Φέλιξ Μπολάνιος απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία, δηλώνοντας στους βουλευτές στη Μαδρίτη ότι οι Αρχές εργάζονται «χωρίς ξεκούραση» για την αποκατάσταση της ομαλότητας στην περιοχή. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπος με ολοένα και περισσότερες επικρίσεις από τις Αρχές και τους κατοίκους της Θέουτα, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η Μαδρίτη αντέδρασε πολύ αργά στη μαζική άφιξη μεταναστών.

Ωστόσο, σύμφωνα με την DW, η ισπανική κυβέρνηση βρίσκεται γενικότερα αντιμέτωπη με αυξανόμενες πιέσεις για την κατάσταση στη Θέουτα. Η συντηρητική αντιπολίτευση κατηγορεί τον αριστερό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ ότι δεν έχει λάβει μέτρα και ότι έχει εγκαταλείψει τους κατοίκους της Θέουτα. Η Μαδρίτη έχει το τελευταίο διάστημα επιταχύνει τις προσπάθειες για την ταυτοποίηση των μεταναστών και τον καθορισμό του ποιοι θα επιστραφούν στο Μαρόκο. Η κυβέρνηση ενέκρινε επίσης πρόσθετη χρηματοδότηση για τη στήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων που δικαιούνται ειδική προστασία.

Την ίδια ώρα, το Λαϊκό Κόμμα απέφυγε να καταδικάσει ρητά τις απόπειρες επιθέσεων εναντίον μεταναστών και ζήτησε «να μην στοχοποιούνται οι άνθρωποι». Ο εκπρόσωπος του Λαϊκού Κόμματος, Μπόρχα Σέμπερ, ζήτησε τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, υποστηρίζοντας ότι «η κρίση στη Θέουτα έχει ξεφύγει από τον έλεγχο».

Η κρίση εκδηλώνεται ενόψει των γενικών εκλογών του επόμενου έτους και έχει εντείνει τον πολιτικό διχασμό στην Ισπανία. Η συντηρητική αντιπολίτευση ζητά αυστηρότερη πολιτική στο μεταναστευτικό. Η μαζική εισροή του Ιουλίου είχε επίσης προκαλέσει εντάσεις στο εσωτερικό της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης στη Θέουτα.

VIDEO | El grupo de manifestantes que esta tarde ha impedido la entrada de un camión de Cruz Roja en la playa del Trampolín, en Ceuta, con comida para los migrantes, ha incendiado dos sombrillas de paja en otro pequeño campamento junto a otra playa adyacente y contigua a la… pic.twitter.com/al0jzgxFij — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 27, 2026

«Αισθανόμαστε εγκαταλελειμμένοι»

Η ένταση στη Θέουτα αυξήθηκε ιδιαίτερα μετά την «ενέδρα» που δέχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (27/8) ένα στρατιωτικό όχημα που μετέφερε τέσσερις στρατιώτες. Περίπου 70 μετανάστες επιτέθηκαν στο όχημα με πέτρες και άλλα αντικείμενα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας του ισπανικού θύλακα που μίλησε στο AFP.

🇪🇸 Ceuta, España | 🔴 AHORA: La Policía interviene en la playa del Trampolín y trata de echar a los manifestantes que prendieron fuego a varias cabañas de inmigrantes ilegales. https://t.co/FW2xFXLlPM pic.twitter.com/v8olXH1fp4 — 𝐄𝐥 𝐈𝐦𝐩𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 (@ElImperialEsp) August 27, 2026

Οι στρατιώτες εγκατέλειψαν το σημείο και ζήτησαν τη συνδρομή της αστυνομίας. Οι αρχές συνέλαβαν 12 μετανάστες, όλοι Μαροκινοί, ανέφερε ο εκπρόσωπος. Ένας στρατιώτης τραυματίστηκε ελαφρά από πέτρα. Τα κίνητρα της επίθεσης δεν ήταν άμεσα γνωστά.

«Η ένταση στην πόλη της Θέουτα είναι πολύ υψηλή», καθώς «δεν υπάρχει καμία απάντηση» από την κυβέρνηση και «αισθανόμαστε εγκαταλελειμμένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά στο ειδησεογραφικό ραδιόφωνο SER η Κίσι Τσαντιραμάνι, σύμβουλος Οικονομικών του θύλακα. Ωστόσο, απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία, τονίζοντας ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να διαμαρτύρονται, αλλά προειδοποιώντας ότι η αυξανόμενη εχθρότητα δεν πρόκειται να επιλύσει την κρίση.

Πηγή: ethnos.gr

