Αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Χάποελ Τελ Αβίβ, με τον Όφερ Γιανάι να παραχωρεί μετοχές και να αποκτά πλέον συμπαίκτες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοινώνει σημαντική αλλαγή στη δομή ιδιοκτησίας Yanai Sport, ιδιοκτήτη 81% του Adom Management Basketball Club.



Σε συνεργασία με την αλλαγή, ο Γκίλι Ράαναν θα κατέχει 20% των μετοχών, ο Μίκι Μάλκα θα κατέχει 20%, ο Άλαν Χάουαρντ θα κατέχει 20%, και ο Όφερ Γιανάι θα κατέχει 40% των μετοχών.

Η αύξηση της ιδιοκτησίας Ράαναν, Μάλκα και Χάουαρντ αντιπροσωπεύει σημαντική έκφραση εμπιστοσύνης στον σύλλογο και στο μέλλον του.

Οι συμφωνίες μεταξύ των μετοχών περιλαμβάνουν επίσης υποσχέσεις για να συνεχίσουν να επενδύουν στο σύλλογο σε σημαντικές ποσότητες, ως μέρος της κοινοποίησης υποσχέσεων για να διασφαλίσουν την οικονομική σταθερότητα του, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη και την εμβέλεια της συνδεσιμότητας του Adom».