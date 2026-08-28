Σημαντική κίνηση: Πήρε την Μπρουκ Τζόνσον ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση της Μπρουκ Τζόνσον, που στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΠΑΟΚ και το τμήμα μπάσκετ γυναικών ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με την αθλήτρια, Μπρουκ Τζόνσον, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Γεννημένη στις 06/03/1996 στις ΗΠΑ, η Μπρουκ Τζόνσον αγωνίζεται ως γκαρντ κι έχει ύψος 183cm.



Πριν περάσει στο επαγγελματικό επίπεδο, η Johnson ξεχώρισε στο NCAA με το UNLV, όπου αναδείχθηκε Mountain West Defensive Player of the Year, ενώ συμπεριλήφθηκε στην All-Mountain West First Team, All-Defensive Team κι All-Tournament Team.



Το 2018 υπέγραψε συμβόλαιο με τις Las Vegas Aces, αποκτώντας εμπειρίες από το κορυφαίο επίπεδο του παγκόσμιου γυναικείου μπάσκετ κι ανοίγοντας τον δρόμο για μία ιδιαίτερα γεμάτη επαγγελματική διαδρομή.



Στην πρώτη της παρουσία στην Ελλάδα, η Johnson άφησε έντονο το αποτύπωμά της, καθιερώνοντας το όνομά της ανάμεσα στις κορυφαίες guards της Α1. Σε μία από τις καλύτερες σεζόν της στη χώρα μας κατέγραψε 16,3 πόντους, 5,0 ριμπάουντ, 3,5 ασίστ και 2,3 κλεψίματα ανά αγώνα, με εντυπωσιακό 48,4% στα τρίποντα, ενώ κατέκτησε σημαντικές ατομικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων Defensive Player of the Year, Guard of the Year, All-Greek League First Team, All-Imports First Team, καθώς και δύο παρουσίες στην All-Defensive Team.



Η πορεία της εκτός Ελλάδας υπήρξε εξίσου εντυπωσιακή. Στη Σουηδία πραγματοποίησε μία από τις πιο ολοκληρωμένες σεζόν της καριέρας της, έχοντας 17,5 πόντους, 6,1 ριμπάουντ, 5,2 ασίστ και 2,0 κλεψίματα ανά αγώνα. Στη συνέχεια, μετακόμισε στην Ιταλία και την Brixia Basket Brescia, όπου τη σεζόν 2022-23 εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον παραγωγικές περιφερειακές παίκτριες της Serie A1, με 15,7 πόντους, 5,4 ριμπάουντ, 2,3 ασίστ κι 1,7 κλεψίματα ανά αγώνα.



Παράλληλα, ολοκλήρωσε τη χρονιά ανάμεσα στις Top 10 σκόρερ του ιταλικού πρωταθλήματος, ενώ ήταν πρώτη σε εύστοχα τρίποντα, επίδοση που της χάρισε τη μεταγραφή στη Reyer Venezia, μία από τις ισχυρότερες ομάδες της Ιταλίας και της Ευρώπης, με πρόσφατη παρουσία στο Final-6 της EuroLeague Women. Η επαγγελματική της διαδρομή αποτυπώνει το εύρος της εμπειρίας της, έχοντας αγωνιστεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, WNBA, Ισλανδία, Ελλάδα, Σουηδία, Ιταλία, Τουρκία και Χιλή. Πρόκειται για μία αθλήτρια που έχει δοκιμαστεί σε διαφορετικά αγωνιστικά περιβάλλοντα κι έχει αποδείξει ότι μπορεί να επηρεάσει ένα παιχνίδι τόσο επιθετικά, όσο κι αμυντικά, συνδυάζοντας σκορ, δημιουργία, ριμπάουντ, κλεψίματα κι έντονη αγωνιστική προσωπικότητα.



Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, η Μπρουκ Τζόνσον δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, acpaok.gr: «Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή και χαρά για μένα να γίνομαι μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Γνωρίζω τι αντιπροσωπεύει ο ΠΑΟΚ και το βάρος που κουβαλά αυτό το σύμβολο. Καταλαβαίνω ότι πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο από έναν απλό σύλλογο μπάσκετ. Το γεγονός, μάλιστα, ότι θα έχω την ευκαιρία να φορέσω αυτή τη φανέλα σε μία τόσο ξεχωριστή χρονιά, κατά την οποία ο ΠΑΟΚ γιορτάζει 100 χρόνια ιστορίας, κάνει αυτή την εμπειρία ακόμη πιο ιδιαίτερη.



Αντιλαμβάνομαι πλήρως την ευθύνη που συνοδεύει την εκπροσώπηση ενός συλλόγου με τόσο περήφανη παράδοση και τόσο παθιασμένο κόσμο. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να γίνομαι ένα μικρό κομμάτι αυτής της απίστευτης ιστορίας των 100 χρόνων. Ανυπομονώ να έρθω στη Θεσσαλονίκη, να γνωρίσω τις συμπαίκτριές μου, το τεχνικό επιτελείο κι όλους τους ανθρώπους του συλλόγου, αλλά και να ζήσω από κοντά την ατμόσφαιρα του ΠΑΟΚ. Είμαι έτοιμη να δώσω τα πάντα. Τα λέμε στο γήπεδο».



Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Μπρουκ».