Τώρα ξεκινούν τα δύσκολα για τους γονείς – Πόσο πάει το «μαλλί» για τα βασικά σχολικά είδη

Σε τροχιά προετοιμασίας για τη νέα σχολική χρονιά βρίσκονται οι οικογένειες, με τις πρώτες επισκέψεις στα καταστήματα για την προμήθεια των απαραίτητων ειδών να έχουν ήδη ξεκινήσει.

Τα οικονομικά δεδομένα για τα βασικά σχολικά κινούνται σε γενικές γραμμές στα επίπεδα της περασμένης περιόδου, με το συνολικό ύψος της δαπάνης να καθορίζεται τελικά από τις εξατομικευμένες ανάγκες και τις προτιμήσεις του κάθε μαθητή.

Όπως προκύπτει από την έρευνα τιμών στην αγορά που διενήργησε το Ertnews Radio 105,8, το μέσο κόστος για τα βασικά είδη διαμορφώνεται περίπου στα 100 με 120 ευρώ ανά παιδί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη εκτίμηση δεν περιλαμβάνονται βασικά είδη εξοπλισμού, όπως η σχολική τσάντα, το παγούρι και το δοχείο φαγητού.

Οι ενδεικτικές τιμές της αγοράς

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία της έρευνας, οι τιμές στα κυριότερα σχολικά είδη κυμαίνονται ως εξής:

Σχολική τσάντα: Η τιμή της ξεκινά από τα 15 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και τα 100 ευρώ, ανάλογα με το σχέδιο και την εταιρεία.

Κλασικό μπλε τετράδιο (50 φύλλων): Διατίθεται από 0,49 ευρώ.

Τετράδιο μαθηματικών: Το κόστος του κυμαίνεται μεταξύ 1,59 και 2,5 ευρώ.

Τετράδιο έκθεσης: Πωλείται από 0,80 έως 2 ευρώ.

Σπιράλ τετράδιο (2 θεμάτων): Ξεκινά από το 1 ευρώ και μπορεί να αγγίξει τα 8 ευρώ.

Μπλοκ ακουαρέλας: Οι τιμές κυμαίνονται από 2,25 έως 15 ευρώ, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 3,5 ευρώ.

Σετ μαρκαδόρων (12 τεμαχίων) και σετ πινέλων: Η εκκίνηση βρίσκεται στα 2,5 ευρώ, φτάνοντας έως και τα 10 ευρώ.