Με Εμμανουηλίδου ενισχύει το κέντρο της η ΑΕΚ (pics)

Σε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε η ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση της Μελίνας Εμμανουηλίδου, ενισχύοντας το ρόστερ της γυναικείας ομάδας βόλεϊ ενόψει της νέας σεζόν.

Η 32χρονη διεθνής κεντρική, ύψους 1,85 μ., αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στον Ολυμπιακό, στον οποίο είχε και τον ρόλο της αρχηγού.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχοντας φορέσει επίσης τις φανέλες του Πανναξιακού και του ΑΟ Θήρας, ενώ στην καριέρα της μετρά συνολικά οκτώ εγχώριους τίτλους.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Μελίνα Εμμανουηλίδου, την οποία υποδέχτηκε στην ομάδα μας, ο εκτελεστικός διευθυντής του αθλητικού οργανισμού της ΑΕΚ, Νίκος Παντερμαλής.

Η 32χρονη (18/09/1994) διεθνής κεντρική, ύψους 1.85 μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Βόλεϊ του Συλλόγου.

Η Μελίνα Εμμανουηλίδου ξεκίνησε το βόλεϊ από την Κόρινθο, ενώ την τετραετία 2008-2012 αγωνίστηκε στην Αρτέμιδα Κορυδαλλού. Ακολούθησε μία επιτυχημένη τριετία στον Πανναξιακό, που έφτασε ως και τον Τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Τη διετία 2015-2017 αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, ενώ για τα επόμενα τέσσερα (2017-2021) χρόνια φορούσε τη φανέλα του ΑΟ Θήρας, για να επιστρέψει στη συνέχεια στην ομάδα του Πειραιά.

Στην καριέρα της έχει κατακτήσει 3 Πρωταθλήματα, 4 Κύπελλα και 1 Σούπερ Καπ Ελλάδας. Είναι διεθνής με την Εθνική μας Ομάδα.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Μελίνα Εμμανουηλίδου δήλωσε στο aek.gr: «Μια νέα σελίδα ξεκινάει στην καριέρα μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι στην οικογένεια της ΑΕΚ. Γενικότερα δεν μου αρέσει να λέω πολλά λόγια, μου αρέσει να το δείχνω με πράξεις μέσα στο γήπεδο. Είμαι εδώ για να βοηθήσω την ομάδα να κατακτήσει όλους τους στόχους της και να κάνει μια εξαιρετική πορεία».

Μελίνα, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!»