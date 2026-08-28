Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικες 13 και 15 ετών για ληστεία σε βάρος 24χρονης

Συνελήφθησαν στον Άγιο Παντελεήμονα τρεις ανήλικες 15 και 13 ετών για ληστεία και επίθεση σε βάρος 24χρονης αλλοδαπής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ανήλικες φέρονται να πλησίασαν την 24χρονη αλλοδαπή στον Άγιο Παντελεήμονα και αφού τη χτύπησαν τής άρπαξαν την τσάντα της που περιείχε κινητό τηλέφωνο και χρήματα.

Το θύμα διακομίστηκε σε νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι.

Μετά την καταγγελία, περιπολικό κινητοποιήθηκε άμεσα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τις τρεις ανήλικες και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ οι δράστιδες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: newsit.gr