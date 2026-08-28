Η ελληνική φέτα γίνεται «όπλο» στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικού

Έναν αναπάντεχο σύμμαχο βρίσκει η ελληνική φέτα και άλλα ευρωπαϊκά τυριά με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Το Μεξικό είναι ένας από τους κορυφαίους καταναλωτές τυριού στον κόσμο και οι συνολικές εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων της ΕΕ στη χώρα ανέρχονται μόνο σε 200 εκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ αντιτίθενται στη νέα εμπορική συμφωνία του Μεξικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επεκτείνει την ειδική προστασία σε εκατοντάδες ευρωπαϊκά προϊόντα των οποίων τα ονόματα συνδέονται με συγκεκριμένες περιοχές, όπως η παρμεζάνα, η φέτα και το μαντσέγκο. Παρέχει επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομικά μέσα κατά των παραβιάσεων.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι η συμφωνία, που υπογράφηκε τον Μάιο, θα περιορίσει τους μελλοντικούς Αμερικανούς παραγωγούς από το να πωλούν τυριά στο Μεξικό με ονομασίες όπως παρμεζάνα και φέτα.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι αυτές οι ονομασίες είναι γενικές, ενώ η ΕΕ λέει ότι η παρμεζάνα θα πρέπει να προορίζεται για την Parmigiano Reggiano από τη βόρεια Ιταλία και τη φέτα από επιλεγμένα μέρη της Ελλάδας.

Από την πλευρά των Ευρωπαίων παραγωγών τυριού, η σύγκρουση με τις ΗΠΑ αντανακλά αντίθετες γεωργικές κουλτούρες. Την μαζική παραγωγή των ΗΠΑ έναντι προστατευόμενων περιφερειακών παραδόσεων στην ΕΕ.

Από την άλλη, πωλητές τυριών στο Μεξικό υποστηρίζουν την εμπορική συμφωνία με την ΕΕ επειδή θα μειώσει τους δασμούς στα τυριά που εισάγονται από την Ευρώπη.

«Αυτά τα τυριά θα εξυπηρετούν διαφορετικές αγορές. Τα ευρωπαϊκά τυριά θα πωλούνται σε μια υψηλότερη θέση», είπε, σύμφωνα με το Reuters.

Η διπλωματία του τυριού

Υπενθυμίζεται πως οι ΗΠΑ και το Μεξικό βρίσκονται εν μέσω ακανθωδών διμερών συνομιλιών για την εξασφάλιση μιας ενδιάμεσης εμπορικής συμφωνίας φέτος, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι συζητήσεις για την ανανέωση της Συμφωνίας ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας του Μεξικού.

Αν και η συνθήκη Μεξικού-ΕΕ έχει υπογραφεί, το Μεξικό δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη τις διαδικασίες που απαιτούνται για να τεθεί σε ισχύ το σύμφωνο, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομίας του Μεξικού είπε ότι η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί από τους νομοθέτες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι δεν θα ήταν δυνατή η αλλαγή των όρων της συμφωνίας και ότι «έλαβε υπόψη τις ενέργειες των ΗΠΑ» που αντιτίθενται στις προστασίες για τα ευρωπαϊκά τυριά.

Πηγή: cnn.gr