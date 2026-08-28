Nέα χορηγική συνεργασία για την ΑΕΚ

Η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Όμιλο Mediterraneo.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

H ΑΕΚ ΒC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας με τον Όμιλο Mediterraneo, ο οποίος αποτελεί τον Επίσημο Χορηγό Υγείας της Ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Με αυτή τη συνεργασία ανοίγει μια νέα σελίδα για την Ομάδας μας στο κομμάτι των ιατρικών καλύψεων. Το Mediterraneo Hospital, καινούργιος «συμπαίκτης» της «Βασίλισσας» αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη ιατρική κάλυψη των αθλητών μας και αποτελεί ασπίδα για την υγεία τους, έχοντας κοινό στόχο τη διασφάλιση των ιδανικότερων συνθηκών υγείας και αποκατάστασης τους.

Με την υποστήριξη της προηγμένης ιατρικής τεχνολογίας και της έμπειρης επιστημονικής ομάδας του Mediterraneo, η ΑΕΚ BC μπαίνει εφέτος στο γήπεδο με τη μεγαλύτερη δυνατή σιγουριά.

Mediterraneo Healthcare Group

Ο Όμιλος Mediterraneo αποτελεί ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο δίκτυο παροχής υπηρεσιών υγείας.

Στον πυρήνα του βρίσκεται το Mediterraneo Hospital – ένα “boutique” νοσοκομείο στη Γλυφάδα που συνδυάζει ιατρική αριστεία και τεχνολογική καινοτομία, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες σε ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής και απόλυτης ασφάλειας.

Τα Πολυϊατρεία Mediterraneo First Care στην Αθήνα, τη Σαντορίνη και την Πάρο εξασφαλίζουν πρόσβαση σε ποιοτική πρωτοβάθμια περίθαλψη και διάγνωση, σε κάθε κοινότητα – από το κέντρο της πόλης έως τις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Κοινή φιλοσοφία όλων των δομών του Ομίλου είναι η συνεχής και ποιοτική φροντίδα με συνέπεια, επιστημονική τεκμηρίωση και ανθρώπινη προσέγγιση, αξιοποιώντας εξελιγμένα εργαλεία κλινικής υποστήριξης και ψηφιακής διασύνδεσης.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και οδηγό την ποιότητα, ο Όμιλος Mediterraneo επαναπροσδιορίζει την εμπειρία υγείας.

Δήλωση του κ. ΜάνθουΜαρινόπουλου, Chief Operations Officer της AEK BC:

«Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τον Όμιλο Mediterraneo στην οικογένεια της ΑΕΚ BC για την νέα αγωνιστική περίοδο 2026-2027, ως τον Επίσημο Χορηγό Υγείας. Η υψηλού επιπέδου ιατρική περίθαλψη αποτελεί προτεραιότητα για την επίτευξη των αγωνιστικών μας στόχων. Με την εγκυρότητα και το εξειδικευμένο προσωπικό του Mediterraneo Hospital στο πλευρό μας, ενισχύουμε σημαντικά την ιατρική φροντίδα και την υποστήριξη των αθλητών μας καθ’ όλη τη διάρκεια της νέας σεζόν.»

Δήλωση κ. Χρήστου Γ. Βιρβίλη, Γενικού Διευθυντή Ομίλου Mediterraneo:

«Είναι μεγάλη μας χαρά να στηρίζουμε ενεργά έναν από τους πιο ιστορικούς συλλόγους της χώρας. Στον Όμιλο Mediterraneo πιστεύουμε ότι η υγεία είναι η βάση κάθε κορυφαίας αθλητικής επίδοσης. Είμαστε δίπλα στην οικογένεια της ΑΕΚ, έτοιμοι να συμβάλουμε με τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μας σε μια αγωνιστική χρονιά γεμάτη επιτυχίες και διακρίσεις.»

Δήλωση του Dr. Ηρακλή Πατσόπουλου, Διευθυντή του Τμήματος Αθλητικών Κακώσεων του Mediterraneo Hospital και Επικεφαλής του Ιατρικού Επιτελείου της ΑΕΚ BC:

«Ως Ορθοπαιδικός και Επικεφαλής του Ιατρικού Επιτελείου, γνωρίζω καλά, ότι ο πρωταθλητισμός προϋποθέτει έναν ιατρικό οργανισμό που να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά σε κάθε ανάγκη. Ο Όμιλος Mediterraneo, με τον σύγχρονο εξοπλισμό και το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, προσφέρει την αξιόπιστη υποστήριξη που χρειαζόμαστε στην πρόληψη και την αποκατάσταση, επιτρέποντας στην ομάδα να αφοσιωθεί απερίσπαστη στους στόχους της νέας σεζόν».