Σπόελστρα: «Με τον Κλέι Τόμπσον δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για το σουτ»

Ο Έρικ Σπόελστρα εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξος για την επιθετική λειτουργία των Μαϊάμι Χιτ μετά την απόκτηση του Κλέι Τόμπσον, θεωρώντας πως η παρουσία του έμπειρου σουτέρ λύνει σε μεγάλο βαθμό τις όποιες ανησυχίες υπήρχαν σχετικά με το περιφερειακό σουτ της ομάδας.

Στην παρουσίαση του Τόμπσον την Τρίτη, ο προπονητής των Χιτ στάθηκε ιδιαίτερα στη δυνατότητα του νέου αποκτήματος να ανοίξει το γήπεδο, ειδικά μετά την έλευση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι.

Η απόκτηση του Έλληνα σούπερ σταρ είχε δημιουργήσει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο οι Χιτ διαθέτουν αρκετούς αξιόπιστους σουτέρ γύρω του. Ο Σπόελστρα, ωστόσο, θεωρεί πως η προσθήκη του Τόμπσον δίνει ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό το ζήτημα.

«Έχουμε έναν παγκόσμιας κλάσης σουτέρ στον Κλέι, ο οποίος το έχει κάνει όσο καλά το έχουν κάνει ελάχιστοι στην ιστορία του παιχνιδιού. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σπόελστρα.

Παράλληλα, ο Σπόελστρα υπογράμμισε πως ο Τόμπσον δεν θα πρέπει να περιοριστεί στον ρόλο του συμπληρωματικού παίκτη δίπλα στον Αντετοκούνμπο. Η παρουσία του μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά και για τον Μπαμ Αντεμπάγιο, αλλά και για τους υπόλοιπους παίκτες του ρόστερ.

«Δεν χρειάζεται καν να το αναρωτιέσαι. Αυτό θα ταιριάξει», σημείωσε ο Σπόελστρα, αναφερόμενος στην ικανότητα του Τόμπσον να ενταχθεί στο νέο σχήμα των Χιτ.