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Εκτός «παραθύρων» ο Ταβάρες με το Πράσινο Ακρωτήρι

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Χωρίς τον Έντι Ταβάρες θα παραταχθεί το Πράσινο Ακρωτήρι στα «παράθυρα» του Αυγούστου με τον ψηλό της Ρεάλ να συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά τον τραυματισμό του.

Ο Έντι Ταβάρες δεν θα ενισχύσει το Πράσινο Ακρωτήρι στο κρίσιμο «παράθυρο» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς ο σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης επέλεξε να επικεντρωθεί στην αποθεραπεία και την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν.

Η απουσία του 34χρονου σέντερ αποτελεί σημαντικό πλήγμα για το Πράσινο Ακρωτήρι, το οποίο δίνει μάχη για την πρόκρισή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027. Η αφρικανική ομάδα έχει μέχρι στιγμής ρεκόρ 3-4 στη δεύτερη φάση των προκριματικών και βρίσκεται πίσω από τις θέσεις που οδηγούν στην τελική φάση.

ΟΤαβάρες αποφάσισε να μην ταξιδέψει με την εθνική του ομάδα. Η απόφαση συνδέεται άμεσα με την ανάγκη του να επιστρέψει πλήρως έτοιμος μετά τον σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο που υπέστη τον περασμένο Απρίλιο.

Ο τραυματισμός τον κράτησε εκτός δράσης στο πιο κρίσιμο κομμάτι της περσινής σεζόν, με αποτέλεσμα να χάσει μεταξύ άλλων το Final Four της EuroLeague και τα playoffs της Liga Endesa.

Εκτός «παραθύρων» ο Ταβάρες με το Πράσινο Ακρωτήρι