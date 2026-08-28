Με Γιόκιτς, Μιλουτίνοφ και Νταβίντοβατς η Σερβία κόντρα στην Ισλανδία – Η 12άδα του Αλιμπίγεβιτς

Επιστροφές για τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ντέγιαν Νταβίντοβατς στην αποστολή της Σερβίας για την αναμέτρηση με την Ισλανδία. Εκτός ο τραυματίας Νίκολα Τζούρισιτς.

Στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 ρίχενται η εθνική ομάδα της Σερβίας, η οποία αντιμετωπίζει την Ισλανδία στο Βελιγράδι, με τον Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς να καταλήγει στους 12 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του.

Σημαντικές είναι οι επιστροφές των Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ντέγιαν Νταβίντοβατς. Ο σέντερ του Ολυμπιακού είχε ταξιδέψει με την αποστολή για τη Γαλλία, ωστόσο δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο παιχνίδι απέναντι στους «τρικολόρ». Από την πλευρά του, ο Νταβίντοβατς είχε παραμείνει στο Βελιγράδι, καθώς αντιμετώπισε έναν μικρό τραυματισμό.

Αντίθετα, από την τελική δωδεκάδα απουσιάζει ο Νίκολα Τζούρισιτς. Ο παίκτης του Ερυθρού Αστέρα τραυματίστηκε στον τετρακέφαλο κατά τη διάρκεια προπόνησης με την εθνική ομάδα και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις έως τέσσερις εβδομάδες.

Η 12άδα του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς για την αναμέτρηση με την Ισλανδία αποτελείται από τους: