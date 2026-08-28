Προγνωστικά Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη: Φέρνει το 1.85

Η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται τη Στουτγκάρδη στην «Allianz Arena», στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Bundesliga.

Δείτε παρακάτω την ανάλυση και τα μελετημένα προγνωστικά για την αναμέτρηση.

Ανάλυση Μπάγερν Μονάχου

Η Μπάγερν Μονάχου κυριάρχησε για ακόμη μία σεζόν εντός των γερμανικών συνόρων και διατήρησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας. Παρουσίασε εντυπωσιακή επιθετική αποτελεσματικότητα, σημειώνοντας συνολικά 122 γκολ και καταγράφοντας νέο ρεκόρ στην ιστορία της Bundesliga.

Ανάλυση Στουτγκάρδη

Η Στουτγκάρδη πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία την περασμένη σεζόν, τερματίζοντας στην τέταρτη θέση της Bundesliga και εξασφαλίζοντας την παρουσία της στο Champions League. Παράλληλα, έφτασε μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας, όπου ηττήθηκε από την Μπάγερν Μονάχου. Στο Europa League αποκλείστηκε από την Πόρτο στη φάση των «16».

Δείτε τα προγνωστικά Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη!

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