Προγνωστικά Λιλ – Παρί Σεν Ζερμέν: Έρχεται αντίδραση με 2.00

Η Λιλ υποδέχεται την Παρί Σεν Ζερμέν στο «Stade Pierre-Mauroy», στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Ligue 1.

Δείτε παρακάτω την ανάλυση και τα προγνωστικά ποδοσφαίρου για την αναμέτρηση.

Ανάλυση Λιλ

Με νίκη άρχισε τις υποχρεώσεις της στο φετινό γαλλικό πρωτάθλημα η Λιλ, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 2-0 της Ανζέ. Οι φιλοξενούμενοι δεν έπιασαν υψηλά επίπεδα απόδοσης, όμως αξιοποίησαν τις ευκαιρίες που δημιούργησαν και έφτασαν σε ένα σημαντικό τρίποντο.

Ανάλυση Παρί Σεν Ζερμέν

Η σεζόν δεν έχει αρχίσει ιδανικά για την Παρί Σεν Ζερμέν. Μετά την απώλεια του γαλλικού Σούπερ Καπ απέναντι στη Λανς, οι πρωταθλητές άφησαν δύο βαθμούς και στην πρεμιέρα της Ligue 1, μένοντας στο 2-2 με τη Ρεν εκτός έδρας.

Δείτε τα προγνωστικά Λιλ – Παρί Σεν Ζερμέν!

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