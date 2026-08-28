Σπανούλης: «Κάναμε κατάχρηση της μπάλας - Πρέπει να αυξήσουμε την σκληράδα μας»

Ο Βασίλης Σπανούλης σε δηλώσεις του μετά την ήττα της Εθνικής από την Ουκρανία στάθηκε στην κατάχρηση της μπάλας που έκαναν οι παίκτες του, ενώ τόνισε ότι πρέπει να αυξήσουν την σκληράδα και την ενέργεια τους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Σε όλο το παιχνίδι ήταν πιο physical, μία ταχύτητα πάνω από εμάς. Τα παιδιά προσπάθησαν πολύ. Έδωσαν ό,τι μπορούσαν. Νομίζω ήταν πολύ σημαντικό το σημείο της τρίτης περιόδου όταν το σκορ ήταν 48-48. Πήραμε κακές αποφάσεις και μας πλήγωσαν με δύο τρίποντα. Άλλαξε το μομέντουμ του παιχνιδιού εκεί. Παρ’ όλα αυτά πιστεύω μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά σε κάποια πράγματα που είπαμε»

Για τον κίνδυνο του αποκλεισμού: «Όλα μπορούν να συμβούν. Δεν μας ενδιαφέρει τι συνδυασμοί υπάρχουν. Μας ενδιαφέρει μόνο το επόμενο παιχνίδι. Να αντιδράσουμε μπροστά στον κόσμο μας και να δείξουμε καλύτερη εικόνα»

Για το πώς αλλάζει τώρα ο διακόπτης: «Πρέπει να ανεβάσουμε την ενέργειά μας και το physicallity μας. Όσο κυλάει το παιχνίδι κουραζόμαστε πάρα πολύ. Να έχουμε καλύτερες επιλογές στην επίθεση. Να μοιράσουμε καλύτερα την μπάλα. Κάναμε πολλές φορές κατάχρηση ντρίμπλας»

Για την αναμέτρηση της Γεωργίας απέναντι στο Μαυροβούνιο και τις περιπτώσεις ισοβαθμιών: «Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Ίσως αργότερα μας ενδιαφέρει. Το μόνο που κοιτάω τώρα είναι να παίξουμε το μπάσκετ που μπορούμε. Να είμαστε καλύτεροι στην άμυνα και την επίθεση και να παίξουμε με περισσότερη ενέργεια. Το κάνουμε όμως όχι σε ολόκληρο το παιχνίδι»

Για τον Νικ Καλάθη που ήταν πρώτος σκόρερ της Εθνικής: «Πιστεύω έτυχε μέσα από το παιχνίδι. Ο Νικ ήταν πολύ καλός σήμερα. Δεν χτυπήσαμε καλά τις αλλαγές των Ουκρανών. Επίσης δεν χτυπήσαμε όσο θέλαμε και ήθελα τον ψηλό τους, τον Σκάπιτσεβ. Ένας ψηλός βαρύς και αργός, όμως δνε κάναμε καλή δουλειά στο να τον χτυπήσουμε και να βρούμε έτσι ελεύθερα σουτ»

Τι δήλωσε στην συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στην Ουκρανία. Ήταν πολύ σημαντική στιγμή στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν ήμασταν στην ισοπαλία και είχαμε δύο κακές αποφάσεις, που οι αντίπαλοι τιμώρησαν με δύο τρίποντα. Εκεί άλλαξε το μομέντουμ του αγώνα. Γενικά κάναμε κάποια καλά και πολλά κακά πράγματα. Η Ουκρανία έπαιξε πιο δυναμικά και ήταν μια σκάλα πιο γρήγορη από μας. Η Ουκρανία έβαλε πολλά μεγάλα σουτ. Παίξαμε καλή άμυνα στον Μίχαϊλιουκ, αλλά είχε 3/17 σουτ και πήρε κακές επιθέσεις, αλλά δεχτήκαμε πολλούς πόντους από άλλους παίκτες κι αυτό μας πλήγωσε».