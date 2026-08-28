Ήττα από το Μαυροβούνιο στην πρεμιέρα των Μεσογειακών Αγώνων για την Εθνική Ανδρών

Με ήττα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα η Εθνική Ανδρών στο πόλο, καθώς το απόγευμα της Παρασκευής (28/8) έχασε με 16-14 από το Μαυροβούνιο για την πρώτη αγωνιστική του Α΄ Ομίλου.

Η Ελλάδα μπήκε καλά στην αναμέτρηση και πήρε δύο φορές το προβάδισμα στα πρώτα λεπτά, αρχικά με τον Καστρινάκη για το 1-0 και στη συνέχεια με τον Λυκούδη για το 2-1. Η συνέχεια, ωστόσο, δεν ήταν ανάλογη, καθώς τα λάθη, κυρίως στον αμυντικό τομέα, επέτρεψαν στο Μαυροβούνιο να ανατρέψει την κατάσταση.

Οι Μαυροβούνιοι πέρασαν μπροστά με 4-2 και κατάφεραν να αυξήσουν την απόστασή τους μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο τους βρήκε να προηγούνται με 9-5.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επιχείρησε να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα στο δεύτερο μισό και περιόρισε τη διαφορά, χωρίς όμως να καταφέρει να ολοκληρώσει την ανατροπή, με το Μαυροβούνιο να φτάνει τελικά στη νίκη με 16-14.

Κορυφαίος σκόρερ για την ελληνική ομάδα ήταν ο αρχηγός Ευάγγελος Πούρος, ο οποίος σημείωσε έξι γκολ.

Επόμενη αναμέτρηση για την Εθνική είναι την Κυριακή (30/8) στις 17:00 απέναντι στη Σλοβενία, η οποία στην πρεμιέρα γνώρισε βαριά ήττα με 32-1 από τη Σερβία.

Οκτάλεπτα: 4-3, 5-2, 3-4, 4-5

ΕΛΛΑΔΑ (Τάσος Σχίζας): Νίκος Μητράκης, Λυκούδης 3, Νικολαϊδης, Καρατζάς, Γιώργος Μητράκης, Λασκαρίδης 2, Κωνσταντίνος Μπιτσάκος, Ανδρέας Μπιτσάκος, Καστρινάκης 1, Πούρος 6, Σπάχιτς 1, Γιαννάτος, Ανδρεάδης, Ζουζούνης 1.