Αλκαράθ: «Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά είμαι έτοιμος»

Ο Κάρλος Αλκαράθ επιστρέφει στα γήπεδα μετά από τέσσερις μήνες και όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί πάνω του. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

Ο νεαρός τενίστας επέστρεψε... για αρχή στις συνεντεύξεις τύπου και δήλωσε έτοιμος για τη συμμετοχή του στο US Open, όπου φιλοδοξεί να υπερασπιστεί το τίτλο του.

Αρχικά συνέκρινε τους δύο τραυματισμούς που είχε στον καρπό: «Έχω παρόμοια συναισθήματα με αυτό. Θυμάμαι όταν τραυματίστηκα στον πήχη, αλλά έπαιξα, πριν από το Roland Garros έπαιξα στη Μαδρίτη. Όμως έρχομαι εδώ με παρόμοια συναισθήματα ότι χρειάζομαι αγώνες. Χρειάζεται να έρθω εδώ για να κάνω προπόνηση με αυτά τα παιδιά, να νιώσω ξανά τον ανταγωνισμό, και αυτό είναι μια πραγματική δοκιμασία. Νιώθω όμως υπέροχα, και απλά πιστεύω ότι εκείνος ο τραυματισμός με βοήθησε πολύ να καταλάβω αυτή τη στιγμή ότι όλα είναι στο μυαλό μου. Πρέπει να εμπιστευτώ την ομάδα μου, πρέπει να εμπιστευτώ τους ανθρώπους μου που μου λένε ότι όλα θα πάνε καλά. Οπότε πρέπει απλά να δώσω το 100%, και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι με τις προπονήσεις που έχω κάνει μέχρι τώρα, όλα πάνε καλά. Προσπαθώ λοιπόν να μείνω μακριά από αυτόν τον φόβο και παίζω κανονικά».

Για την περίοδο της αποχής του: «Θα έλεγα ότι πέρασαν τέσσερις μήνες, τέσσερις και μισός μήνες που τα πέρασα όλα. Ναι, ο πρώτος μήνας ήταν κάπως δύσκολος για μένα, επειδή δεν μπορούσα να κάνω τίποτα με το δεξί μου χέρι. Ήταν σκληρό. Ταυτόχρονα όμως απόλαυσα τον χρόνο μου. Απόλαυσα τον χρόνο με την οικογένειά μου, με φίλους, μένοντας στο σπίτι. Μόλις όμως άρχισα να προπονούμαι λίγο, καθώς δεν ήξερα πότε θα επιστρέψω, αυτές οι σκέψεις ήταν πραγματικά δύσκολο να τις διαχειριστώ, επειδή δεν ήξερα αν θα ήμουν έτοιμος για το Σινσινάτι ή το US Open, ή αν θα έχανα ολόκληρη την αμερικανική περιοδεία. Αυτές οι σκέψεις λοιπόν ήταν πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Τελικά όμως εδώ είμαστε. Ο στόχος μου ήταν να είμαι υγιής όσο το δυνατόν συντομότερα και να προσπαθήσω να μη χάσω άλλες διοργανώσεις. Οπότε θα έλεγα ότι οι παρεισφρητικές σκέψεις ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που είχα να αντιμετωπίσω σε αυτή τη διαδικασία».

Αν έχει αλλάξει το στυλ παιχνιδιού του εξαιτίας του τραυματισμού: «Όχι, καθόλου. Κάνω τα ίδια πράγματα. Δεν άλλαξα τίποτα στην τεχνική, στην κίνηση ή στον τρόπο που πρόκειται να παίξω. Ήθελα απλώς να νιώθω ότι θα είμαι ο εαυτός μου. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Αν ένιωθα ότι έπρεπε να αλλάξω κάτι για να έρθω εδώ, δεν θα μπορούσα να βρίσκομαι εδώ. Πιστεύω λοιπόν ότι για μένα το πιο σημαντικό είναι να διατηρήσω την ταυτότητά μου, τον εαυτό μου. Ελπίζω να έχω μια πραγματικά μεγάλη καριέρα. Αυτό σκεφτόμουν και αυτό ήταν για μένα το πιο σημαντικό πράγμα».

Πώς πήρε την απόφαση ότι αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή για να επιστρέψει: «Ξέρω ότι το να έρθω εδώ, στο US Open, με αγώνες στα πέντε σετ στην πρώτη μου εμφάνιση μετά από τόσο καιρό, είναι πραγματικά μεγάλη πρόκληση. Πιθανώς, από άποψη προετοιμασίας και γενικότερα, να μην είναι η ιδανική στιγμή. Όμως εγώ και η ομάδα μου πιστεύουμε ότι είμαι έτοιμος. Δεν ήταν εύκολη απόφαση. Έκανα ό,τι χρειαζόταν για να είμαι έτοιμος. Προσπάθησα να κάνω τα πάντα τέλεια εντός και εκτός γηπέδου ώστε να νιώσω έτοιμος, με πολύωρες και πολύ έντονες προπονήσεις, απλά για να δω πώς θα αντιδράσει ο καρπός μου στις προπονήσεις και μετά από αυτές τις μεγάλες μέρες. Είδαμε ότι όλα είναι καλά με αυτές τις προπονήσεις και θεωρήσαμε ότι αυτή είναι η στιγμή για να επιστρέψω. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερο τουρνουά από το US Open για να κάνω την επιστροφή μου και να νιώσω την αγάπη και τη θερμή υποδοχή που μου δίνει πάντα ο κόσμος εδώ».

Για το Μουντιάλ της Ισπανίας: «Πρώτα απ' όλα, για μένα ήταν μια εμπειρία ζωής να βλέπω την Ισπανία να κατακτά το Παγκόσμιο Κύπελλο. Και όταν ήρθα εδώ, το σκεφτόμουν και εξακολουθώ να το σκέφτομαι μερικές φορές. Ήταν υπέροχο. Η Louis Vuitton είχε τις ειδικές βαλίτσες που μετέφεραν το τρόπαιο και μου πρότειναν να το κάνω. Ήταν μια εμπειρία ζωής για μένα να κρατάω το τρόπαιο στην τελετή και να τους το παραδώσω μέσα στο γήπεδο. Ήταν μια σπουδαία εμπειρία. Γυρίζοντας πίσω σε όσα έχασα, στα τουρνουά που δεν έπαιξα και όλα αυτά, προσπαθώ απλά να εκμεταλλεύομαι στο έπακρο τις ευκαιρίες που μου φέρνει η ζωή, και αυτή ήταν μία από εκείνες τις στιγμές που απόλαυσα πάρα πολύ. Ήταν μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία και μια πολύ όμορφη στιγμή».

Για τις προπονήσεις με τον Ρούνε στη Μούρθια: «Ήταν μια πολύ σημαντική εβδομάδα για μένα. Πρέπει να πω ένα ευχαριστώ στον Χόλγκερ που ήρθε στη Μούρθια εκείνη την εβδομάδα για να προπονηθεί μαζί μου. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Προφανώς χρειάζεται περισσότερη αποκατάσταση και τέτοια πράγματα, αλλά με βοήθησε πολύ να συνειδητοποιήσω ότι είμαι έτοιμος να έρθω εδώ και να αγωνιστώ. Ήταν εξαιρετικός. Είναι πάντα ευπρόσδεκτος εκεί κάθε φορά που το χρειάζεται ή όποτε θέλει να έρθει. Χάρηκα πάρα πολύ που τον είδα ξανά στο γήπεδο να προπονείται καλά και με υψηλή ένταση, και ελπίζω να τον δούμε σύντομα πίσω. Ανυπομονώ να τον συναντήσω. Τον ευχαριστώ και πάλι που με βοήθησε ώστε να μπορώ να αγωνιστώ εδώ».

Σχολίασε, τέλος, την απουσία του Σίνερ: «Νομίζω ότι είναι το ίδιο για όλους το γεγονός ότι κάποιος σαν τον Γιάνικ λείπει από αυτό το τουρνουά, από αυτό το Grand Slam. Είναι κάπως παράξενο. Δεν θα έχουμε δει ο ένας τον άλλον για περίπου έξι ή επτά μήνες. Είναι λοιπόν μια περίεργη κατάσταση, για να είμαι ειλικρινής. Του εύχομαι ό,τι καλύτερο, γρήγορη ανάρρωση και να τον δούμε ξανά στο γήπεδο στην καλύτερη δυνατή κατάστασή του. Βλέπω πολλούς παίκτες να αντιμετωπίζουν προβλήματα με το σώμα τους και με τραυματισμούς. Νομίζω ότι αυτό δείχνει πόσο πιεσμένο είναι το πρόγραμμα μέσα στη χρονιά, αλλά ελπίζω να δούμε τον Γιάνικ πίσω στα κορτ καλύτερο από ποτέ».