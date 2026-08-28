Αναζητά... θαύμα η Εθνική - Τι θέλει η Ελλάδα για να προκριθεί στο Παγκόσμιο

Η Εθνική εμφανίστηκε κατώτερη των περιστάσεων στην Ρίγα, ηττήθηκε από την Ουκρανία και πλέον αναζητά ένα... θάυμα για την πρόκριση στο Παγκόσμιο. Μόνο με 5/5 νίκες προκρίνεται στο Κατάρ, ενώ μπορεί να ελπίζει ακόμα και με 4/5.

Καταδικαστική ήττα από την Ουκρανία για την Εθνική. Η Ελλάδα δεν κατάφερε ποτέ να βρει ρυθμό, ηττήθηκε από την ομάδα του Μπαγκάτσκις με 82-76 και πλέον το Παγκόσμιο του Κατάρ απομακρύνεται για τα καλά.

Πλέον η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, έπεσε στο 3-4 και προκρίνεται μόνο αν κάνει το 5/5 κόντρα σε Ισπανία (δις), Γεωργία (δις) και Ουκρανία, ενώ μπορει να ελπίζει σε πρόκριση ακόμα και με 4/5 με συνδυασμό συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει το απόγευμα της Δευτέρας (31/8, 19:00) την Ισπανία στο T-Center με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα την κρατήσει ζωντανή για την πρόκριση.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Γεωργία – Μαυροβούνιο 101-74

Ουκρανία – Ελλάδα 82-76

Ισπανία – Πορτογαλία (31/8, 22:00)

Η βαθμολογία του ομίλου

Ουκρανία 5-2 Γεωργία 4-3 Ισπανία 5-1 Μαυροβούνιο 4-3 Ελλάδα 3-4 Πορτογαλία 3-3

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της Εθνικής ως το τέλος