Αναζητά... θαύμα η Εθνική - Τι θέλει η Ελλάδα για να προκριθεί στο Παγκόσμιο

Καταδικαστική ήττα από την Ουκρανία για την Εθνική. Η Ελλάδα δεν κατάφερε ποτέ να βρει ρυθμό, ηττήθηκε από την ομάδα του Μπαγκάτσκις με 82-76 και πλέον το Παγκόσμιο του Κατάρ απομακρύνεται για τα καλά.
Πλέον η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, έπεσε στο 3-4 και προκρίνεται μόνο αν κάνει το 5/5 κόντρα σε Ισπανία (δις), Γεωργία (δις) και Ουκρανία, ενώ μπορει να ελπίζει σε πρόκριση ακόμα και με 4/5 με συνδυασμό συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει το απόγευμα της Δευτέρας (31/8, 19:00) την Ισπανία στο T-Center με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα την κρατήσει ζωντανή για την πρόκριση.
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής
- Γεωργία – Μαυροβούνιο 101-74
- Ουκρανία – Ελλάδα 82-76
- Ισπανία – Πορτογαλία (31/8, 22:00)
Η βαθμολογία του ομίλου
- Ουκρανία 5-2
- Γεωργία 4-3
- Ισπανία 5-1
- Μαυροβούνιο 4-3
- Ελλάδα 3-4
- Πορτογαλία 3-3
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της Εθνικής ως το τέλος
- 1η αγωνιστική: Ουκρανία – Ελλάδα 82-76
- 2η αγωνιστική: Ελλάδα – Ισπανία (31/8,19:00)
- 3η αγωνιστική: Ελλάδα – Γεωργία (26/11)
- 4η αγωνιστική: Ισπανία – Ελλάδα (29/11)
- 5η αγωνιστική: Ελλάδα – Ουκρανία (26/2)
- 6η αγωνιστική: Γεωργία – Ελλάδα (1/3)