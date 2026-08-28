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Αναζητά... θαύμα η Εθνική - Τι θέλει η Ελλάδα για να προκριθεί στο Παγκόσμιο

Μπάσκετ
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Η Εθνική εμφανίστηκε κατώτερη των περιστάσεων στην Ρίγα, ηττήθηκε από την Ουκρανία και πλέον αναζητά ένα... θάυμα για την πρόκριση στο Παγκόσμιο. Μόνο με 5/5 νίκες προκρίνεται στο Κατάρ, ενώ μπορεί να ελπίζει ακόμα και με 4/5.

Καταδικαστική ήττα από την Ουκρανία για την Εθνική. Η Ελλάδα δεν κατάφερε ποτέ να βρει ρυθμό, ηττήθηκε από την ομάδα του Μπαγκάτσκις με 82-76 και πλέον το Παγκόσμιο του Κατάρ απομακρύνεται για τα καλά.

Πλέον η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, έπεσε στο 3-4 και προκρίνεται μόνο αν κάνει το 5/5 κόντρα σε Ισπανία (δις), Γεωργία (δις) και Ουκρανία, ενώ μπορει να ελπίζει σε πρόκριση ακόμα και με 4/5 με συνδυασμό συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. 

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει το απόγευμα της Δευτέρας (31/8, 19:00) την Ισπανία στο T-Center με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα την κρατήσει ζωντανή για την πρόκριση. 

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

  • Γεωργία – Μαυροβούνιο 101-74
  • Ουκρανία – Ελλάδα 82-76
  • Ισπανία – Πορτογαλία (31/8, 22:00)

Η βαθμολογία του ομίλου

  1. Ουκρανία 5-2
  2. Γεωργία 4-3
  3. Ισπανία 5-1
  4. Μαυροβούνιο 4-3
  5. Ελλάδα 3-4
  6. Πορτογαλία 3-3

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της Εθνικής ως το τέλος

  • 1η αγωνιστική: Ουκρανία – Ελλάδα 82-76
  • 2η αγωνιστική: Ελλάδα – Ισπανία (31/8,19:00)
  • 3η αγωνιστική: Ελλάδα – Γεωργία (26/11)
  • 4η αγωνιστική: Ισπανία – Ελλάδα (29/11)
  • 5η αγωνιστική: Ελλάδα – Ουκρανία (26/2)
  • 6η αγωνιστική: Γεωργία – Ελλάδα (1/3)
Αναζητά... θαύμα η Εθνική - Τι θέλει η Ελλάδα για να προκριθεί στο Παγκόσμιο