Πειραιάς: Συνελήφθη ψυχολόγος για διακίνηση ναρκωτικών - Στη δικογραφία λαϊκή τραγουδίστρια

Για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών συνελήφθησαν τρία άτομα στον Πειραιά, ένα από τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι ψυχολόγος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα δύο άτομα, τα οποία αναζητούνται, καθώς και άλλοι 18 που δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη δικογραφία περιλαμβάνεται και το όνομα τραγουδίστριας, πελάτισσας του κυκλώματος.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι 41χρονος, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026, δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια, αποθήκευση, επεξεργασία και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών, σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Ειδικότερα, προμηθεύονταν και διακινούσε ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, ενώ είχε πρόσβαση και σε άλλες ουσίες όπως MDMA, LSD και ουσίες σε μορφή χαπιών, τις οποίες προμηθευόταν από ψυχολόγο.

Για την αποθήκευση των ουσιών, ο 41χρονος χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα» την οικία του, σε περιοχή του Χαϊδαρίου, ενώ διέθετε ιδιαίτερη τεχνογνωσία ως προς την επεξεργασία των ναρκωτικών.

Επιπλέον, οι αγοραπωλησίες πραγματοποιούνταν στην οικία του ή σε κοντινά σημεία, στα οποία ο 41χρονος μετέβαινε χρησιμοποιώντας όχημα ιδιοκτησίας του. Παράλληλα, πραγματοποιούνταν παραδόσεις ουσιών και μέσω μεταφορικής εταιρείας, σε συσκευασμένα δέματα.

Ο 41χρονος διέθετε σταθερό πελατολόγιο, ενώ λάμβανε μέτρα αυτοπροστασίας για την αποφυγή του εντοπισμού του, διαθέτοντας τηλεφωνική σύνδεση τύπου «ghost phone», ενώ παράλληλα χρησιμοποιούσε κωδικοποιημένους όρους και εκφράσεις αργκό.

Όπως προέκυψε, από τις αρχές Ιουλίου έως 23 Αυγούστου 2026, ο 41χρονος προέβη συνολικά σε 90 αγοραπωλησίες ουσιών, έναντι του ποσού των 3.800 ευρώ.

Μεσημβρινές ώρες χθες, ο 41χρονος και ο ψυχολόγος εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε διαφορετικές περιοχές της Αθήνας, ενώ από τις σωματικές έρευνες συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, 445 ευρώ και κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, εντοπίστηκε και συνελήφθη 45χρονος, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς είχε προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες από τον 41χρονο.

Τι «έβγαλαν» οι έρευνες

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σε γραφείο, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

834,9 γραμμάρια κάνναβης,

131,6 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα»

522,5 γραμμάρια κεταμίνης,

122,7 γραμμάρια κοκαΐνης,

56,2 γραμμάρια MDMA,

39 γραμμάρια Ecstasy,

180 φαρμακευτικά χάπια,

100 καραμέλες κάνναβης,

103 γραμμάρια ναρκωτικής ουσίας 3MMC,

15.565 ευρώ,

6 ζυγαριές ακριβείας,

2 οχήματα,

μοτοσυκλέτα και

πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: cnn.gr