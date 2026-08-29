Εριξε «βόμβα» η Πορτογαλία, νίκησε και την Ισπανία

Με πρωταγωνιστές τους Κέτα και Ουίλιαμς οι Πορτογάλοι έκαναν ακόμη πιο δύσκολο το έργο της Εθνικής.

Η Πορτογαλία συνεχίζει τα θαύματά της. Προ καιρού είχε κερδίσει την Ελλάδα στη Sunel Arena, τώρα ήρθε η σειρά της Ισπανίας να πάθει ζημιά. Και μάλιστα μέσα στη Σαραγόσα.

Οι Πορτογάλοι νίκησαν, λοιπόν, με 95-89 με τον Τραβάντε Ουίλιαμς να είναι εξαιρετικός με 22 πόντους και να έχει άξιο συμπαραστάτη τον Νεεμάιας Κέτα. Ο τελευταίος, που παίζει στο ΝΒΑ με τους Σέλτικς, έκανε διαφορά, έχοντας 16 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Από τους Ισπανούς, τους οποίους αντιμετωπίζουμε την Δευτέρα, ο Ντάριο Μπριζουέλα ήταν πρώτος σκόρερ με 19 πόντους. Έναν λιγότερο είχε ο πρώην παίκτης του Περιστερίου, Αλβάρο Καρντένας. Ο Χουάντσο Χερνανγκόμεθ έμεινε στους 3 πόντους σε 22 λεπτά.