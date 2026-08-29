Απίστευτο: Τελευταία η Ελλάδα στον όμιλο 6 ομάδων!

Πως διαμορφώνεται η κατάσταση μετά τα ματς της 1ης αγωνιστικής των νέων «παραθύρων» ενόψει Μουντομπάσκετ.

Το Κατάρ και το Παγκόσμιο απομακρύνονται πολύ για την Εθνική μετά την ήττα από την Ουκρανία. Ιδού πως έχουν τα δεδομένα μετά και τη «βόμβα» της Πορτογαλίας μέσα στην Ισπανία...

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Γεωργία – Μαυροβούνιο 101-74

Ουκρανία – Ελλάδα 82-76

Ισπανία – Πορτογαλία 89-95

Η βαθμολογία του ομίλου

1. Ουκρανία 5-2

2. Ισπανία 5-2

3. Γεωργία 4-3

4. Μαυροβούνιο 4-3

5. Πορτογαλία 3-4

6. Ελλάδα 3-4

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της Εθνικής ως το τέλος 1η αγωνιστική:

Ουκρανία – Ελλάδα 82-76

2η αγωνιστική: Ελλάδα – Ισπανία (31/8,19:00)

3η αγωνιστική: Ελλάδα – Γεωργία (26/11)

4η αγωνιστική: Ισπανία – Ελλάδα (29/11)

5η αγωνιστική: Ελλάδα – Ουκρανία (26/2)

6η αγωνιστική: Γεωργία – Ελλάδα (1/3)