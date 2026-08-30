Στην προετοιμασία του Ολυμπιακού Ντάνστον και Πάπας - Υπό το βλέμμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο το φιλικό με Προμηθέα (pics)

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν, με τους Μπράιαν Ντάνστον και Τζόρτζ Πάπας να ενισχύουν τους «ερυθρόλευκους» λόγω των πολλών απουσιών στο ρόστερ. Υπό το βλέμμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο το φιλικό κόντρα στον Προμηθέα.

Σε φουλ ρυθμούς προετοιμασίας βρίσκεται ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να μπαίνουν σιγά-σιγά στα πρώτα φιλικά παιχνίδια. Αυτή την ώρα η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πραγματοποιεί στην ανακαινισμένη αίθουσα το ΣΕΦ το πρώτο φιλικό με αντίπαλο τον Προμηθέα.

Την προετοιμασία των Πειραιωτών ενισχύει ο Μπράιαν Ντάντστον, ο οποίος αγωνίστηκε κανονικά στο φιλικό με τους Πατρινούς, ενώ και ο Τζορτζ Πάπας μαζί με τον Δημήτρη Κλωνάρα συμμετέχουν στις προπονήσεις.

Μάλιστα στο προπονητικό κέντρο του ΣΕΦ βρέθηκε η οικογένεια Αντετοκούνμπο, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον Άλεξ Αντετοκούνμπο, με τον 25χρονο άσο να παίρνει μεταγραφή στην ομάδα της Πάτρας αυτό το καλοκαίρι.

Δείτε φωτογραφίες από το φιλικό του Ολυμπιακού: