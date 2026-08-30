Ο Γεωργιάδης απαντά στον εκπρόσωπο Σαμαρά ότι «το κόμμα του Μητσοτάκη είναι το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ με ολίγον ΛΑΟΣ»

Νέα αντιπαράθεση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσαν οι δηλώσεις του Νίκου Τσούτσια, διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θυμίζει «το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ολίγον παλιό ΛΑΟΣ» και ότι η φυσιογνωμία της ΝΔ έχει αλλάξει.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στις συγκεκριμένες αναφορές, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις δεν προσβάλλουν μόνο τον ίδιο, αλλά και τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς ήταν εκείνος που είχε εντάξει στη ΝΔ τον ίδιο, αλλά και στελέχη όπως ο Μάκης Βορίδης και ο Θάνος Πλεύρης, προερχόμενα από τον ΛΑΟΣ.

Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του κ. Αντώνη Σαμαρά, κ. Νίκος Τσούτσιας είπε επί λέξει σήμερα στην τηλεόραση του @skaigr τα εξής: «Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ολίγον παλιό ΛΑΟΣ και, ανάλογα την περίοδο και τις δημοσκοπήσεις, ρίχνουμε και δύο… pic.twitter.com/aBQzVmwBox — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 30, 2026





Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:



«Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του κ. Αντώνη Σαμαρά, κ. Νίκος Τσούτσιας είπε επί λέξει σήμερα στην τηλεόραση του

@skaigr

τα εξής: «Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ολίγον παλιό ΛΑΟΣ και, ανάλογα την περίοδο και τις δημοσκοπήσεις, ρίχνουμε και δύο ατάκες»….

Πάντα πίστευα ότι οι εμφύλιοι πόλεμοι οδηγούν αναπόφευκτα σε αίσχη και σε παραλογισμούς, αλλά ομολογώ από τον

@samaras_antonis

περιμένω κάτι καλύτερο.

Η αναφορά του «σε ολίγον παλαιό ΛάΟΣ…» κλπ, για να «αποδείξει» ότι ο

@kmitsotakis

άλλαξε τον χαρακτήρα της Παράταξης, προσβάλει όχι εμένα προφανώς, αλλά τον ίδιο τον τότε Πρόεδρο της ΝΔ κ. Σαμαρά, ο οποίος προσκάλεσε και ενέταξε στη ΝΔ και εμένα και τον

@MakisVoridis

και τον

@thanosplevris

. Και όχι μόνον αυτό αλλά εμένα και τον κ. Βορίδη μας διόρισε και Υπουργούς Υγείας του και εμένα με διόρισε και Κοινοβουλευτικό του Εκπρόσωπο.

Ελπίζω η συνέχεια των όποιων αποφάσεων του κ. Σαμαρά να γίνουν με σεβασμό στους κοινούς μας αγώνες και όχι με συνεντεύξεις τόσο χαμηλού επιπέδου. Εγώ έχω αποφασίσει να τον αντιμετωπίζω πάντα με τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη που του αρμόζει, αλλά προσωπικές επιθέσεις σε μένα μάλλον δεν θα είναι καλή ιδέα….»

Πηγή: protothema.gr