Ολυμπιακός: Κέρδισε τον Προμηθέα σε φιλικό με κορυφαίο τον... Πάπας

O Oλυμπιακός κέρδισε τον Προμηθέα στο προπονητικο του ΣΕΦ με 77-63 σε ένα παιχνίδι που κράτησε τρία δεκάλεπτα. Κορυφαίος ο Τζόρτζ Πάπας με 18 πόντους.

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε στο πρώτο ανεπίσημο φιλικό τον Προμηθέα και οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν την ευκαιρία για ένα αγωνιστικό «ξεμούδιασμα» μετά την πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας τους. Το φιλικό διεξήχθη στο νέο προπονητήριο των «ερυθρολεύκων» και έληξε με 77-63 μετά από τρία δεκάλεπτα.

Για ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα που παρουσιάστηκε ελλιπής εξαιτίας της απουσίας 10 διεθνών παικτών, αγωνίστηκαν και οι Τζωρτζ Πάπας, Δημήτρης Κλωναράς και Μπράιαντ Ντάνστον που βοηθούν τους Πρωταθλητές Ευρώπης στο πρώτο διάστημα της προετοιμασίας τους για τη νέα σεζόν, ενώ στο φιλικό έπαιξε και ο νεαρός Σπύρος Παπαϊώαννου, πρωταθλητής Ελλάδος με την εφηβική ομάδα.

Στο πρώτο δεκάλεπτο, οι δύο ομάδες ξεκίνησαν νευρικές και συμπλήρωσαν γρήγορα τα πέντε ομαδικά, ενώ το πρώτο καλάθι της -ανεπίσημης- έναρξης της σεζόν ήταν ένα τρίποντο του Τάισον Γουόρντ. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Πάπας, Γουόρντ, Τζόουνς και Χολ, με τους Γουόρντ και Τζόουνς να πετυχαίνουν 10 από τους 23 πόντους του Θρύλου στην πρώτη περίοδο.

Με την έναρξη της δεύτερης περιόδου ο Ολυμπιακός πίεσε πολύ στην μπάλα και έτρεξε ιδανικά το γήπεδο με αποτέλεσμα να πάρει σημαντική διαφορά. Ο Τζωρτζ Πάπας ήταν ο πρώτος σκόρερ στην ανάπαυλα, όντας και ο μοναδικός διψήφιος με 12 πόντους. Το σκορ ως εκείνη την ώρα ήταν 56-36.

Στην τρίτη περίοδο ήταν η ώρα του Ντόντα Χολ να λάμψει, καθώς ο Αμερικανός ολοκλήρωσε αρκετές φάσεις κάτω από το καλάθι για να γίνει και εκείνος διψήφιος.

Το πρώτο φιλικό προετοιμασίας ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 77-63 για την ομάδα. Επόμενο τεστ για τον Ολυμπιακό στο IBT Crete που θα διεξαχθεί από τις 4 ως τις 6 Αυγούστου στο Ηράκλειο.

Το φιλικό παρακολούθησε και ο Αντώνης Καραγιαννίδης που άφησε για λίγο τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ομάδα, ενώ στο νέο προπονητήριο του Ολυμπιακού βρέθηκε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την οικογένειά του για να παρακολουθήσει από κοντά τον αδερφό του Άλεξ που αγωνίζεται με τον Προμηθέα.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 56-36, 77-63.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Πάπας 18, Μίλερ-ΜακΙντάιρ 8, Γουόρντ 14, Χολ 13, Ντάνστον 8, Τζόουνς 4, Πλώτας 7, Μπουρνελές 3, Κλωναράς 2, Παπαϊωάννου.