Σκηνές φαρ ουέστ σε καφετέρια στη Θεσσαλονίκη: 40χρονος πυροβολούσε με καραμπίνα

Πανικός προκλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (30/08) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν άνδρας πυροβόλησε μέσα και έξω από κατάστημα ψιλικών και καφέ στην οδό Κασσάνδρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 40χρονος είχε προηγουμένως διαπληκτιστεί, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με υπάλληλο του καταστήματος.

Μετά το επεισόδιο αποχώρησε από το σημείο, ωστόσο φέρεται να επέστρεψε λίγο αργότερα κρατώντας κυνηγετικό όπλο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πυροβόλησε δύο φορές στο εσωτερικό του καταστήματος και τουλάχιστον τρεις ακόμη στον εξωτερικό χώρο.

Στο σημείο κινητοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 40χρονου. Ο άνδρας κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί

Πηγή: Ethnos.gr