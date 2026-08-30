Νέος θρίαμβος Μάρκεθ και... έρχεται!

Ο Μαρκ Μάρκεθ μετά το sprint race πήρε τη νίκη και στον «κανονικό» αγώνα της Αραγονίας και πλησίασε κι άλλο στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Μαρκ Μάρκεθ βγήκε νικητής ύστερα από μάχη με τους Πέδρο Ακόστα και Μάρκο Μπετζέκι, πλησιάζοντας σημαντικά τον Χόρχε Μαρτίν στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Στην εκκίνηση ο Μάρκο Μπετζέκι διατηρούσε την πρωτοπορία, ώσπου ο Μάρκεθ τον προσπέρασε προσωρινά στη Στροφή 1. Ένα πρόβλημα στη στο σύστημα μεταβολής ύψους (ride height device) καθυστέρησε τον Μάρκεθ στις Στροφές 2 και 3, επιτρέποντας στον Μπετζέκι αλλά και στον Χόρχε Μαρτίν να τον προσπεράσουν.

Όμως ο Μάρκεθ ανέκτησε εκ νέου τον ρυθμό του προσπερνώντας τον Μαρτίν στη Στροφή 15, με τον Ακόστα να ακολουθεί τον ελιγμό. Στον έκτο γύρο, ο Μάρκεθ επιτέθηκε στον Μπετζέκι στο ίδιο σημείο και ολοκλήρωσε το προσπέρασμα στα φρένα της Στροφής 16. Στην ίδια φάση, ο Ακόστα εκμεταλλεύτηκε την τροχιά του Μπετζέκι και ανέβηκε στη δεύτερη θέση με έναν ελιγμό από την εξωτερική.

Ο Ισπανός διατήρησε μέχρι το τέλος την πρωτιά του, έχοντας διαφορά 1,754 δευτερολέπτων από τον Ακόστα, ενώ ο Μπετζέκι συμπλήρωσε το βάθρο. Στην τέταρτη θέση τερμάτισε ο Άλεξ Μάρκεθ, με τον Χόρχε Μάρτιν να ακολουθεί στην πέμπτη. Ο Φερμίν Αλντεγκέρ πραγματοποίησε εξαιρετική επιστροφή στη δράση και κατέλαβε την έκτη θέση στον πρώτο του αγώνα μετά τη μακρά απουσία λόγω τραυματισμού.

Επόμενος αγώνας είναι το GP Αγ. Μαρίνου στο Μιζάνο, που θα διεξαχθεί το 3ήμερο 11-13 Σεπτεμβρίου.