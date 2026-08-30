Πενιαρόγια: «Ο Ομπράντοβιτς στο σερβικό μπάσκετ είναι κάτι παραπάνω από ένας προπονητής»

Ο Ζοάν Πενιαρόγια μίλησε στη Mozzart Sport για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον ξεχωριστό ρόλο που έχει στην Παρτίζαν αποθεώνοντας τον Σέρβο τεχνικό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην Mozzart Sport:

«Ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Όταν αποφάσισα να έρθω, ήξερα σε τι κατάσταση έμπλεκα. Ο Ζέλικο στο Βελιγράδι και το σερβικό μπάσκετ δεν είναι απλώς ένας προπονητής· είναι ένας ζωντανός θρύλος, κάτι πολύ περισσότερο από έναν προπονητή. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο και στα αποδυτήρια όταν έφτασα ήταν πολύ δύσκολη.

Ήρθα με “καθαρό μυαλό”, παρότι η προηγούμενη εμπειρία μου στην Μπαρτσελόνα δεν είχε εξελιχθεί καλά στο τέλος. Το πιο σημαντικό ήταν να αλλάξουμε την ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια και να δημιουργήσουμε ξανά φυσιολογικές συνθήκες δουλειάς. Ήξερα ότι δεν μπορούσα να πείσω τους φιλάθλους με λόγια, αλλά μόνο αν έβλεπαν την ομάδα να τα δίνει όλα στο γήπεδο, στο 100%. Ήταν ξεκάθαρο ότι οι πρώτες εβδομάδες δεν ήταν εύκολες»