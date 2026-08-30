Προγνωστικά Κηφισιά – ΑΕΚ: Δεν σταματάει η Ένωση

Η Κηφισιά υποδέχεται την ΑΕΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Super League.

Δείτε παρακάτω την ανάλυση και τα προγνωστικά στοιχήματος για την αναμέτρηση.

Ανάλυση Κηφισιά

Η Κηφισιά πέτυχε τον βασικό της στόχο την περασμένη σεζόν, εξασφαλίζοντας την παραμονή της στη Super League. Τερμάτισε στη δέκατη θέση της κανονικής διάρκειας και διατήρησε την ίδια κατάταξη μετά την ολοκλήρωση των play out, συγκεντρώνοντας 41 βαθμούς και μένοντας έντεκα πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ανάλυση ΑΕΚ

Η ΑΕΚ εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League, επικρατώντας με 4-0 της Λέφσκι Σόφιας στη ρεβάνς των play off στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ένωση κυριάρχησε από το ξεκίνημα και ουσιαστικά «καθάρισε» την αναμέτρηση από το πρώτο ημίχρονο, σημειώνοντας τρία γκολ.

Δείτε τα προγνωστικά Κηφισιά – ΑΕΚ!

Επισκεφθείτε καθημερινά το Outsidersbet.gr και αποκτήστε ολοκληρωμένη εικόνα για όσα συμβαίνουν στον κόσμο του στοιχήματος. Δείτε προγνωστικά από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις, αναλύσεις αγώνων, ειδικά στοιχήματα, νέες προσφορές* και αναλυτικούς οδηγούς για όλες τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες στην Ελλάδα.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ