Ήττα της Ρεάλ στο πρώτο της φιλικό από την Μπρεογκάν

Η Ρεάλ ηττήθηκε με 102-110 από την Μπρεογκάν στο πρώτο της φιλικό παιχνίδι ενόψει της νέας σεζόν.

Το πρώτο φιλικό προετοιμασίας της ενόψει της νέας σεζόν πραγματοποίησε η Ρεάλ το βράδυ του Σαββάτου (29/8), σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στην Ποντεβέντρα, πόλη της Γαλικίας.

Η «Βασίλισσα» ηττήθηκε με 102-110 από την Μπρεογκάν, με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να μην έχει επτά παίκτες στην διάθεση του. Ο Έντι Ταβάρες επέστρεψε στην αγωνιστική δράση πειτα από τον τραυματισμό του τον περασμένο Απρίλιο, στον αγώνα των playoffs της EuroLeague με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο ψηλός από το Πράσινο Ακρωτήρι μέτρησε 17 πόντους, ενώ έμεινε στην Ισπανία και δεν θα ενισχύσει την Εθνική ομάδα της χώρας του στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Οκέκε ήταν πρώτος σκόρερ της Ρεάλ Μαδρίτης με 18 πόντους, ο Πρότσιντα συμπλήρωσε 16 πόντους και ο Μαλεντόν 15.Το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ρεάλ έκανε ο Ολιβιέ Σαρ μετρώντας 12 πόντους.

Χρησιμοποιήθηκαν και δύο έφηβοι από τον Μαρτίνεθ καθώς απουσιάζουν ακόμα οι Γιάντουνεν, Πραντίγια, Σούλγκα, Λουβαβού-Καμπαρό, Καμπάτσο, Ντεκ και Φελίζ. Για την Μπρεογκάν ο Φράνσις Αλόνσο πέτυχε 20 πόντους κι από 19 πόντους μέτρησαν οι Αρτεάγα και Περίς έκαστος

Δείτε highlights της Ρεάλ Μαδρίτης: