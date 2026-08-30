Χωρίς γκολ ακόμα η Βαλένθια, από αντίθετα αποτελέσματα Λάτσιο και Τζένοα

Δύο ισοπαλίες σε ισάριθμα ματς μετρά η Λα Κορούνια, η οποία επέστρεψε φέτος στη LaLiga. Αντίπαλός της είναι η ακόμα χωρίς νίκη, Βαλένθια. Νίκη με 1-0 για τη Λάτσιο και ήττα 0-2 για την Τζένοα, τα πρώτα τους παιχνίδια και συναντιούνται για τη 2η ημέρα της Serie A.

Τέσσερις ισοπαλίες και ισάριθμες νίκες για τη Βαλένθια στις 8 τελευταίες μονομαχίες της με τη Λα Κορούνια, με την πιο πρόσφατη ωστόσο να είναι πριν από 8 χρόνια.

Μετά το εντός έδρας 1-1 της πρεμιέρας με την Έλτσε, όπου ισοφαρίστηκε στο τελευταίο τέταρτο, η Λα Κορούνια έμεινε στο ίδιο σκορ και στη Μάλαγα, όπου και πάλι προηγήθηκε, αλλά δέχτηκε το γκολ στο 34’. Σκόρερ και των δύο τερμάτων της ήταν ο 37χρονος Ομπαμεγιάνγκ, ο οποίος μεταγράφηκε φέτος από τη Μαρσέιγ και έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του. Είναι άλλωστε ένας παίκτης που έχει περάσει και από τα 5 μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Η Βαλένθια τερμάτισε 9η πέρσι, αλλά μόλις 7 βαθμούς πάνω από τη ζώνη υποβιβασμού, σημειώνοντας τρεις νίκες και μία ισοπαλία στις 4 τελευταίες αγωνιστικές. Δεν έχει σκοράρει ακόμα στο φετινό πρωτάθλημα: παραχώρησε 0-0 στη Θέλτα και έχασε 0-1 από την Μπέτις. Είναι η παρθενική εκτός έδρας αναμέτρησή της για φέτος. Δεν αποκλείεται η πιο δημιουργική Λα Κορούνια να είναι αυτή που θα πανηγυρίσει πρώτη το τρίποντο στο πρωτάθλημα.

Ο αποκλεισμός της Λάτσιο από τη Μάντοβα στο Κύπελλο Ιταλίας ήταν μακράν η σημαντικότερη έκπληξη του πρώτου γύρου του θεσμού. Θα περίμενε κανείς μετά από αυτό το 0-2 ο προπονητής να αλλάξει κάποια πρόσωπα στην ενδεκάδα. Ο Τζέναρο Γκατούζο όχι. Ο 48χρονος τεχνικός, ο οποίος μετά τη μη πρόκριση της Ιταλίας στο Μουντιάλ παραιτήθηκε από την εθνική, κατέβασε στο πρώτο ματς του πρωταθλήματος, εκτός με την Μπολόνια, την ίδια ενδεκάδα με αυτήν του Κυπέλλου. Το γκολ πάντως (59’) ήρθε από τον πάγκο, τον δανεικό από την Ίντερ και 34 φορές διεθνή, Φρατέζι. Πολύ καλός ήταν ο 24χρονος πρώην τερματοφύλακας του Ατρομήτου και του ΟΦΗ, Χρήστος Μαντάς. Η Τζένοα άντεξε 80 λεπτά απέναντι στη Νάπολι. Μετά από εκεί δέχτηκε δύο γκολ και ξεκίνησε έτσι χωρίς βαθμό το πρωτάθλημα. Είχε προηγηθεί το 4-1 επί της Άσκολι στο Κύπελλο, αποτέλεσμα που τη φέρνει στον επόμενο γύρο με τη Σουντιρόλ και στους «16», αν προκριθεί, με την Ίντερ.

Μετά από το αμφιλεγόμενο ξεκίνημα των δύο ομάδων στις επίσημες υποχρεώσεις τους, θα επιδιώξουν στο τρίτο αυτό ματς της σεζόν μια πειστική εμφάνιση. Σχετικά μοιρασμένες οι αποδόσεις, με το Over να προσφέρεται πολύ ψηλά για δύο αντιπάλους με 3 ή περισσότερα γκολ τα 15/20 τελευταία μεταξύ τους.

563. ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1 2,52

603. ΛΑΤΣΙΟ - ΤΖΕΝΟΑ O 2,5 2,50

