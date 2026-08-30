Βυθίστηκε σκάφος με 279 επιβαίνοντες στην κατεχόμενη Κερύνεια (vid)

Συναγερμός σήμανε στα ανοικτά της Κερύνειας, όταν επιβατηγό πλοίο της εταιρείας Filo Denizcilik βυθίστηκε, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες.

Σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή ιστοσελίδα Kıbrıs Postası και τον ανταποκριτή του Sigma στην Πάφο, Μάριο Ιγνατίου, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου τρία μίλια ανοικτά της Κερύνειας, ενώ στο πλοίο βρίσκονταν συνολικά 279 άτομα.

Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή της λεγόμενης Ακτοφυλακής, σωστικών σκαφών και αρκετών ιδιωτικών πλοιαρίων που έσπευσαν για βοήθεια.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν τραυματίες, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί επίσημα ο αριθμός τους ή η κατάσταση της υγείας τους. Ασθενοφόρα του κατοχικού καθεστώτος βρίσκονται σε ετοιμότητα για την παραλαβή των διασωθέντων.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες πληροφορίες.

Πηγή: skai.gr