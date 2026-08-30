Γεωργαλλής: «Ομπράντοβιτς ίσον σεβασμός, καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη ο Μπαρτζώκας»

Ο πρώην ασίσταντ κόουτς της Ντουμπάι BC μίλησε για τους προπονητές των «αιωνίων», τη κατάσταση, που επικρατεί στη πρώην του ομάδα και για τη σχέση Μπαρτζώκα-Πετρούσεφ.

Η Ντουμπάι BC είναι στο προσκήνιο πάνω από όλα για την υπόθεση Τόμας Ουόκαπ. Ο Γιάννης Γεωργαλλής ήταν για περίπου δύο χρόνια ασίσταντ κόουτς στην εν λόγω ομάδα.

Και μιλώντας στη Foxbet και τον Τόλη Κοτζιά ανέφερε τα πάντα για το πως δουλεύει αυτός ο οργανισμός. Μίλησε επίσης για τον Μπαρτζώκα και τη σχέση του με τον Πετρούσεφ, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον Μπέικον, τον Καμπενγκέλε, τους φίλους του και παλιούς του συμπαίκτες, Σπανούλη και Ζήση, και για άλλα πολλά.

Η συνέντευξη θα προβληθεί στις 14.00 και οι «καυτές» ατάκες είναι πολλές.