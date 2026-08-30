Δυναμική πορεία για τον ΟΦΗ, από σπουδαία πρόκριση στη Λυών η Φενέρμπαχτσε

Άρης και ΟΦΗ συναντιούνται για τη 2η αγωνιστική της Super League, ερχόμενοι από διαδοχικές επιτυχίες. Στην Τουρκία, η αήττητη Σάμσουνσπορ φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε, η οποία πανηγυρίζει για την πρόκρισή της στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.

Οι 14/15 τελευταίοι αγώνες ανάμεσα στον Άρη και τον ΟΦΗ είχαν από δύο γκολ και πάνω.

Με δύο τέρματα του 34χρονου αμυντικού Φαμπιάνο από το 88’ και μετά, ο Άρης ανέτρεψε τα δεδομένα εναντίον της Καλαμάτας και έφυγε με το 3-2 από την Τρίπολη όπου διεξαγόταν το ματς. Είχε βρεθεί πίσω στο σκορ με 1-0 στο 41’ και 2-1 στο 60’. Ο Μιχάλης Γρηγορίου υπολογίζει ήδη στον Μάνου Γκαρθία, με τον 28χρονο Ισπανό να επιστρέφει στο «Κλεάνθης Βικελίδης» μετά από 1,5 χρόνο και την παρουσία του στην Κάνσας. Ο ΟΦΗ, ενάντια στις αποδόσεις που τον ήθελαν αουτσάιντερ στον επαναληπτικό με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, διπλασίασε τις επιτυχίες του εναντίον της βουλγαρικής ομάδας. Νίκησε 2-0 και πήρε πανηγυρικά την πρόκριση για τη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ. Ήταν η 3η σερί καθαρή νίκη του, καθώς είχαν προηγηθεί το 2-0 επί του Βόλου στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και το 3-0 επί της ΤΣΣΚΑ στο Ηράκλειο. «Όλα τα παιδιά είναι μία γροθιά, είτε παίζουν είτε όχι. Είναι μία παρέα που βγάζει ωραία πράγματα», ανέφερε ο Χρήστος Κόντης μετά την πρόκριση. Και η ομοιογένεια των Κρητικών τους δίνει τύχη ακόμα και στη δύσκολη έδρα του Άρη.

Η Σάμσουνσπορ ξεκίνησε με την εντός έδρας ισοπαλία 3-3 απέναντι στην Γκέζτεπε. Ένα ματς όπου επέστρεψε από το 0-1 και στη συνέχεια από το 2-3, με γκολ στο 90’. Ακολούθησε η εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί της Ρίζεσπορ, σημειώνοντας ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Πέρσι τερμάτισε στην 7η θέση, κλείνοντας με 5 νίκες στις 6 τελευταίες αγωνιστικές. Έφτασε και μέχρι τα προημιτελικά του Κυπέλλου, όπου αποκλείστηκε στα πέναλτι από τη μετέπειτα τροπαιούχο Τράμπονσπορ. Η Φενέρμπαχτσε μετράει μία νίκη και μία ήττα στο πρωτάθλημα, με πιο πρόσφατο το 4-2 επί της Κόνιασπορ πριν από 8 μέρες, όπου έχασε και πέναλτι με τον Γκρίνγουντ. Ο 24χρονος Άγγλος, ωστόσο, ο οποίος ήρθε το καλοκαίρι από τη Μαρσέιγ, άνοιξε ήδη λογαριασμό, σκοράροντας δύο φορές και κάνοντας το ίδιο και στο εντός έδρας 1-1 με τη Λυών για το Τσάμπιονς Λιγκ. Στον επαναληπτικό της Τετάρτης έδωσε και την ασίστ για το 0-2 με το οποίο προηγήθηκε στη Γαλλία και της χάρισε τελικά την παρουσία της στη League Phase (1-2 τελικό).

Αήττητη (4 νίκες) η Φενέρ στα 8 τελευταία με τη Σάμσουνσπορ, το να κερδίσει στη Σαμψούντα σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ που φέρνει εδώ και 4 ματς, προσφέρεται σε καλή απόδοση.

566. ΑΡΗΣ - ΟΦΗ Χ2 2,22

599. ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 2&G 3,10