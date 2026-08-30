Super Sunday, oι μεγάλοι μπαίνουν στο παιχνίδι με Super αποδόσεις*!

Στη Superbet, η δράση ξεκινά πριν από την πρώτη σέντρα, με Super αποδόσεις*, με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό να δοκιμάζονται μακριά από τις έδρες τους και το Άρης – ΟΦΗ να ανοίγει την αυλαία. Πάμε να δούμε αναλυτικά:

Άρης – ΟΦΗ: Από την Ευρώπη... κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη

Η αρχή γίνεται στις 19:30 με ένα παιχνίδι που έχει όλα τα στοιχεία για δυνατή μάχη.

Ο Άρης υποδέχεται τον ΟΦΗ, με τους Κρητικούς να επιστρέφουν στις εγχώριες υποχρεώσεις μετά τη μεγάλη ευρωπαϊκή τους περιπέτεια και να καλούνται να αλλάξουν αμέσως διακόπτη.

Η ευρωπαϊκή ένταση δίνει τη θέση της στη μάχη του πρωταθλήματος και απέναντι βρίσκεται ένας Άρης που θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του και να βάλει από νωρίς τις βάσεις για μια δυνατή σεζόν.

Δύο ομάδες με υψηλές φιλοδοξίες και ένα παιχνίδι που μπορεί να δώσει από νωρίς απαντήσεις.

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ: Από τη Νορβηγία στο Περιστέρι

Στις 20:15, ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του ακόμη μία απαιτητική εκτός έδρας αποστολή.

Λίγες ημέρες μετά την ευρωπαϊκή μάχη στη Νορβηγία, ο Δικέφαλος επιστρέφει στην πραγματικότητα της Super League και ταξιδεύει στο Περιστέρι για να αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο.

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στη σεζόν με υψηλές απαιτήσεις και γνωρίζει πως στον μαραθώνιο του πρωταθλήματος τα παιχνίδια μετά τις ευρωπαϊκές βραδιές κρύβουν πάντα παγίδες.

Ο Ατρόμητος, από την άλλη, έχει την έδρα και το κίνητρο μιας μεγάλης αναμέτρησης.

Zαφείρης, Ζίβκοβιτς και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές του Δικεφάλου απέναντι σε μια ομάδα που δεν σκοπεύει να του χαρίσει ούτε μέτρο.

Κηφισιά – ΑΕΚ: Η Ένωση θέλει να συνεχίσει με το πόδι στο γκάζι

Στις 21:00, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κηφισιά. Η Ένωση μπαίνει στην αναμέτρηση ως φαβορί, όμως η αρχή της σεζόν είναι η περίοδος όπου οι ισορροπίες ακόμη διαμορφώνονται και κάθε εκτός έδρας παιχνίδι απαιτεί συγκέντρωση.

Με ένα ρόστερ γεμάτο ποιότητα και μεγάλες απαιτήσεις για τη φετινή χρονιά, η ΑΕΚ θέλει να επιβάλει τον ρυθμό της και να προσθέσει ακόμη ένα τρίποντο στη διαδρομή της.

Η Κηφισιά, όμως, έχει μπροστά της μία από εκείνες τις βραδιές όπου το κίνητρο δεν χρειάζεται... ιδιαίτερες συστάσεις.

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ολυμπιακός: Επικίνδυνη έξοδος στην Αρκαδία

Την ίδια ώρα, στις 21:00, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Τρίπολη. Και αν υπάρχει ένα πράγμα που γνωρίζουν καλά οι «ερυθρόλευκοι», είναι ότι οι επισκέψεις στην Αρκαδία σπάνια είναι απλή υπόθεση.

Ο Αστέρας Τρίπολης AKTOR θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του και να βάλει δύσκολα σε έναν Ολυμπιακό που μπαίνει στη χρονιά με τον πήχη στην κορυφή και με κάθε παιχνίδι να αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη μάχη του πρωταθλήματος.

Για τους Πειραιώτες, ζητούμενο είναι η νίκη. Για τον Αστέρα, μια μεγάλη ευκαιρία να αφήσει από πολύ νωρίς το δικό του αποτύπωμα στη σεζόν.

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Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Τρίπολη, η Κυριακή παίζει μπάλα.

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